Prohibida en Oxford la relación sexual entre los estudiantes y profesores

Londres, 17 abr (Sputnik). – Este lunes entra en vigor la prohibición de la relación sexual entre los estudiantes y profesores de la Universidad de Oxford, en Inglaterra.



Según las nuevas reglas, los profesores que mantienen esa relación con los estudiantes deben ser despedidos. En la reciente versión de los estatutos universitarios, el sexo entre los profesores y estudiantes es censurado severamente, pero no está prohibido.



La idea de prohibir esta relación pertenece a los miembros de la asociación estudiantil It does here, que lucha contra los acosos sexuales en la Universidad de Oxford. Los representantes de ese organismo afirman que las relaciones sexuales en la universidad «crean desigualdad de derechos de las partes, favoritismo o descrédito al proceso docente».



Según una investigación realizada en 2018 por la Unión Nacional de Estudiantes y el Grupo 1752, organización que denuncia los acosos sexuales en los centros de educación superior del Reino Unido, la Universidad de Oxford lidera en el núremero de relaciones sexuales entre los de estudiantes 120 Universidades Británicas.



Anteriormente semejante prohibición regia solo en unas cuantas universidades del Reino Unido. Por ejemplo, en la Universidad de Greenwich, en la Universidad de Nottingham y en el Colegio Universitario de Londres. (Sputnik