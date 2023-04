Frente Amplio no condicionará proyecto para combatir inseguridad en Costa Rica

San José, 17 abr (EP/PL).- La fracción legislativa del partido Frente Amplio (FA) afirmó hoy que no condicionará bajo circunstancia alguna el avance del proyecto legal contra el crimen organizado a favorecer la propuesta de las jornadas 4×3.

En declaraciones a la prensa, la diputa del FA, Priscilla Vindas, denunció que colegas del gobernante Partido Progreso Social Democrático le propusieron canjear el avance del mencionado proyecto para combatir el crimen organizado a que su partido respaldara dar vía rápida al de las jornadas 4×3 (cuatro días de 12 horas de labor y tres de descanso).

Tras señalar que el FA ha manifestado en reiteradas ocasiones que esa iniciativa del Gobierno tiene enormes efectos negativos sobre los trabajadores, Vindas indicó la urgencia de dar respuestas a la ciudadanía ante la crisis de inseguridad que padece el país, con cifra récord de homicidios en lo corrido del año.

Precisamente, los integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, quienes debieron sesionar esta tarde de manera extraordinaria para analizar el proyecto de reforma a la Ley contra el crimen organizado, tuvieron que trasladarla para el miércoles porque varios de sus integrantes no podían asistir.

La presidenta de ese grupo parlamentario, Gloria Navas, propuso que al vencer el plazo para conocer el proyecto, por reglamento las mociones (más de 400 de dos legisladores del Partido Liberación Nacional) que se han presentado solo deberán votarse, sin que se debatan por el fondo.

«Hacia eso vamos, porque no tenemos otra alternativa porque a pesar de que la mayoría de las fracciones están de acuerdo, un par de legisladores que irresponsablemente han puesto a retrasar esto, incluso cuando no son miembros de la comisión y no podemos mantener esta situación así, es muy peligroso», sostuvo Navas.

En reciente reunión entre los jerarcas de los poderes Legislativo y Judicial, así como del fiscal general, Carlos Díaz, con los jefes de fracción para acelerar la discusión y aprobación de la mencionada iniciativa legal, este reveló que de no aprobarse antes de junio, varios cabecillas de bandas del crimen organizado quedarán libres.

Lo anterior, explicó, porque en ese mes vencen los plazos de la prisión preventiva dictados con ellos, mientras la propuesta de modificación persigue en lo fundamental, extender los plazos de la prisión preventiva y del tiempo para la investigación de los presuntos delitos de la delincuencia organizada.