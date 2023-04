Presidente de México confirma leve desmayo pero dice se encuentra bien

Ciudad de México, 27 abr (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que sufrió un leve desmayo el fin de semana por una baja de la presión como una complicación del covid-19, pero que ahora se encuentra bien y trabajando.

«Como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo covid. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa (…) y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión (…) estando en una reunión (…) como que me quedé dormido, fue una especie de váguido (vahído)», informó el mandatario en un video divulgado en sus redes sociales.

«No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio», agregó.

López Obrador, que se contagió por tercera vez de covid-19 desde que la enfermedad se convirtió en pandemia en 2020, dijo que los médicos le colocaron un litro de suero con lo que le levantaron la presión.

«Afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación del corazón, del cerebro, nada», afirmó, desmintiendo reportes de que había sufrido un derrame cerebral.

El mandatario dijo que volvió el mismo domingo a Ciudad de México en ambulancia aérea pero venía consciente y no en camilla.

«Estoy trabajando, ya escribí dos discursos, estoy bien, me están informando de lo que está sucediendo en el país (…) Yo creo que el creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato», comentó López Obrador.

Su sexenio en la presidencia finaliza el 1 de octubre de 2024.

El propio jefe del Ejecutivo federal anunció el domingo su contagio, cuando se encontraba en el estado de Yucatán (sureste), donde supervisaba la construcción del ferrocarril del turístico Tren Maya de 1.550 kilómetros.

En enero de 2021, López Obrador se contagió por primera vez de covid-19 y estuvo en confinamiento junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo menor.

El 12 de enero de 2022 anunció un segundo contagio.

En septiembre del año pasado, se revelaron partes médicos de enero de 2022, cuando al presidente se le realizó cateterismo por riesgo de padecer un infarto cardíaco. (Sputnik)