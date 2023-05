Trabajadores marcharon por sus derechos y por la defensa de la CCSS

San José, 1 may (Prensa Latina).- Cientos de afiliados a agrupaciones sindicales y militantes de partidos políticos marcharon hoy contra leyes antiobreras, en defensa del Seguro Social de Costa Rica y fuertes críticas al gobierno del presidente Rodrigo Chaves.

La derogatoria de la Ley Marco de Empleo Público, el rechazo a la propuesta legal de las jornadas 4/3 (cuatro días de trabajo 12 horas y tres de descanso) y la decisión del Gobierno de avanzar en la incorporación de Costa Ria a la Alianza del Pacífico por suponer la quiebra de buena parte del sector agrícola son otras de las razones para la marcha.

Telas, pancartas, sonido y cánticos portaron y entonaron los manifestantes para expresar sus reivindicaciones a los diputados y sobre todo al Gobierno, en particular al mandatario, con exclamaciones como Mami Chaves está rabioso, quiere quebrar la Caja -Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)- y el pueblo no lo deja, y El que no salte es Chaves.

Asimismo, pancartas con frases como la CCSS no está quebrada; Alto a la privatización; Gobierno prepotente, irrespeta el estado social de derecho, quitó a la Junta Directiva por no plegarse a los intereses del Ejecutivo.

Los cientos de manifestantes marcharon por la capitalina Avenida Segunda desde el Parque de La Merced hasta la Plaza de la Democracia, donde una buena cantidad de ellos se concentraron frente a la sede de la Asamblea Legislativa para exigirle a los diputados legislen a favor del pueblo y los trabajadores, y no para favorecer a las grandes élites.

Algunos representantes de los partidos representados en el Parlamento -que hoy sesiona para elegir a la nueva directiva para el segundo ano legislativo- salieron a saludar a los concentrados, entre ellos todos los diputados de la fracción del Frente Amplio, la mayor agrupación de izquierda de Costa Rica.

Por su parte, los integrantes del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social también defendieron la CCSS y demandaron salarios justos, tierra para los campesinos y la unidad popular contra la corrupción, la evasión al fisco de los grandes millonarios y el modelo neoliberal.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) aseguró que Costa Rica se convirtió en un país prácticamente irreconocible: totalmente desigual, con grandes sectores excluidos totalmente de los beneficios del crecimiento económico.

Costa Rica tiene a su clase trabajadora asalariada (pública y privada) con salarios congelados y precarizados, altísimamente endeudado y con severos problemas de liquidez; y con un sector agropecuario nacional a punto de su liquidación y extinción total.

En declaraciones a la prensa durante la marcha, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, Gilbert Díaz, sostuvo que «en momentos donde hoy en Costa Rica estamos viviendo una crisis y estamos muy preocupados que a un año (del mandato de Chaves) no hay soluciones de nada, le digo al pueblo de Costa Rica: ¿qué han recibido las mayorías, las familias, de las políticas que los vayan a favorecer?

Por ello, Díaz exigió al Gobierno un diálogo efectivo, claro y verdadero.