Renuncia vicecanciller de Asuntos Multilaterales y DDHH de México

Ciudad de México, 3 may (Sputnik).- La vicecanciller para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Martha Delgado, anunció el martes su renuncia al cargo.

«Agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador ya Marcelo Ebrard (Canciller) la honrosa oportunidad de servir y representar a mi país, Mexico. Comparto la carta con mi gratitud», publicó el diplomático en su cuenta de Twitter.

La funcionaria ocupó el puesto desde que comenzó el actual sexenio presidencial, en diciembre de 2018, y tuvo su cargo la negociación de insumos médicos y vacunas contra covid-19, así como los pactos de México con los principales organismos internacionales.

«Te agradezco infinitamente no sólo por la confianza que me conferiste al proponerme para conducir la política exterior de México en el ámbito multilateral, sino por las inmensas oportunidades profesionales que me brindó este encargo para ejercer mi vocación, que es el servicio público, dijo Delgado a Ebrard en misiva publicada en la mencionada red social.

Delgado comenzó a colaborar con Ebrard como titular de Medio Ambiente de la capital, cuando fue gobernado por el actual canciller (2006-2011), y tras completar estudios de posgrado en la universidad estadounidense de Harvard.

«Durante estos casi cinco años, ha tenido el privilegio de encabezar un equipo que ha entregado excelentes resultados en aspectos trascendentales para nuestro país, desafiando la inercia que embarga al multilateralismo, generando un liderazgo de México en temas innovadores para la política exterior mexicana» , prosigue la carta de dimision.

La renuncia reseña, entre sus acciones, la entrega de visas humanitarias a las jóvenes del equipo de robótica que huyeron de Afganistán con la llegada del régimen Talibán; y la Política Exterior Feminista, «que nos ha dado un reconocimiento internacional».

Ebrard es uno de los cuatro precandidatos presidenciales del gobernante partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum; el jefe de la política interior, Adán Augusto López Hernández; y el líder de la bancada oficialista en el Senado, Ricardo Monreal.

La candidatura de Morena se definirá con dos encuestas hacia las elecciones presidenciales de julio de 2024, pero los cuatro funcionarios manifiestan en público sus aspiraciones, y reorganizan sus equipos de trabajo en esa dirección. (Sputnik)