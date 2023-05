La compañía polaca Orlen reconoce pérdidas de $27 millones al día por veto al crudo ruso

Varsovia, 7 may (Sputnik).- La prohibición del petróleo ruso le cuesta al consorcio energético polaco Orlen unos 27 millones de dólares diarios de pérdidas, comunicó el periódico británico The Financial Times.



«Daniel Obajtek, jefe de PKN Orlen, cifró la ausencia del petróleo ruso como una pérdida de aproximadamente 27 millones de dólares al día, debido a una diferencia de precio de aproximadamente 30 dólares por barril entre el petróleo ruso más barato y los suministros alternativos» , indica el diario.



Al mismo tiempo, continúa, el funcionario polaco precisó que no lo anticipará un perjuicio, ya que se trata de «una cuestión de negarse a apoyar a Rusia».



Sin embargo, la compañía todavía está utilizando el petróleo ruso que llega por el oleoducto Druzhba a la refinería de la compañía que se encuentra en la ciudad checa de Litvínov.



«El reemplazo completo del petróleo ruso requiere que se mejore la logística del suministro de petróleo, es algo en lo que estamos trabajando con el gobierno checo», destaco Obajtek al periódico.



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022 e intentan elevar el costo del conflicto para Moscú.



Russia, en lo que duran las hostilidades, se convirtió en el país más sancionado del mundo, dejando por detrás a países como Irán, Venezuela o Afganistán.



Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. (Sputnik)