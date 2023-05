El Tribunal Supremo de Pakistán ordena la liberación inmediata de Imran Khan

Nueva Delhi, 11 may (Sputnik).- El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó a las autoridades del país que liberaran de inmediato al ex primer ministro del país, Imran Khan, informó este viernes el canal de televisión local Geo TV.



«El arresto del presidente Imran Khan en el marco del caso Al Qadir fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo, y se ordenó a las autoridades que lo liberaran de inmediato», informó el canal de televisión.



Khan fue arrestado el 9 de mayo en la sala del Tribunal Superior de Islamabad, adonde llegó para solicitar la libertad bajo fianza en relación con varios expedientes abiertos en su contra.



El ex primer ministro, junto con su esposa Bushra Bibi y otros líderes del PTI, enfrentan una investigación relacionada con un presunto desfalco de 50.000 millones de rupias pakistaníes ($240 millones) como resultado de un acuerdo entre el gobierno de Khan y un magnate inmobiliario.



También se les acusa de obtener beneficios indebidos en forma de unas 23 hectáreas de tierra en un distrito de la provincia de Punyab para establecer la Universidad Al Qadir.



Poco después de la detención de Khan, su partido llamó a organizar manifestaciones masivas en todo el país. En respuesta, las autoridades paquistaníes ordenaron el envío de unidades militares a las provincias de Punjab y Khyber Pakhtunkhwa, así como a la capital de Pakistán, donde se llevan a cabo las protestas más fuertes.



Según los medios nacionales, como resultado de las protestas, al menos 10 personas murieron, más de 1.700 resultaron heridas, y fueron detenidas alrededor de 1.900. (Sputnik)