Embajador en Costa Rica agradece a Cuba apoyo a paz en Colombia

San José, 18 may (Prensa Latina) El embajador colombiano en Costa Rica, Carlos Rodríguez Mejía, agradeció hoy a Cuba el apoyo a la paz en su país, al exponer en el conversatorio El caso Unión Patriótica (UP) y la política de Paz Total en Colombia.

«Sin la ayuda del gobierno de Cuba hubiera sido imposible», afirmó Rodríguez Mejía.

Durante el conversatorio, efectuado en el auditorio Alberto Brenes, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Rodríguez Mejía recordó los Acuerdos de La Uribe o Acuerdos de cese al Fuego, Paz y Tregua entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur el 28 de marzo de 1984.

El 28 de mayo de 1985, prosiguió, crean el partido Unión Patriótica como una propuesta política legal y resultado de las negociaciones de paz, pero -refirió- desde 1984 contabilizan más de seis mil víctimas, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes.

Por ello, el 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Colombia por ser responsable de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil integrantes y militantes del partido Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años».

Este hecho, señaló el embajador colombiano, obligó a muchos compatriotas a buscar refugio en otras naciones, entre ellas Costa Rica, adonde han llegado desde hace más de 25 años. Sin embargo, expresó su esperanza de que se llegue a la Paz Total en su país y ningún ciudadano de ese país tenga que abandonarla al ver amenazada su vida por cualquier motivo.

Tras asegurar que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene el firme compromiso de cumplir el fallo de la CIDH, Rodríguez Mejía resaltó que «la paz no es algo que queramos para un grupo, sino para todo el país».

Por ello, subrayó «tenemos que luchar conjuntamente, independientemente de los puntos de vista políticos, religiosos u opciones sexuales para tener un mejor país y cuando nos reunámonos hablar del futuro y no a lamentarnos del pasado».

Tenemos esperanza y lo que debemos lograr que se realice y se materialice, señaló y exaltó que «la paz no es la ausencia de violencia, sino que tienen que existir las garantías para que la gente pueda satisfacer, al menos, sus necesidades básicas. No hay paz si no hay acceso a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación».

Por eso, indicó que la Paz Total en Colombia encaminada a lograr acuerdos con los grupos guerrilleros que aún existen en el país, sino también a que los grupos criminales se desarmen, y ese es el objetivo del gobierno del presidente Petro.

De su lado, Alfonso Pardo, una de las víctimas de la persecución contra la UP y quien tuvo que buscar refugio en Costa Rica hace 27 años, agradeció a Rodríguez Mejía y a la embajada de Colombia el homenaje que le rindieron a los más de seis mil asesinados y sus familiares, y manifestó que ojalá nunca más se repitan hechos como estos.