Lasso podría buscar reelección en Ecuador pese a su impopularidad

Quito, 25 may (Prensa Latina) El líder del partido Creando Oportunidades de Ecuador, Esteban Bernal, afirmó que pronto se sabrá si el presidente Guillermo Lasso buscará la reelección en los comicios extraordinarios, aunque su credibilidad es menor al 14 por ciento.

Bernal declaró a la prensa que la prioridad es que el mandatario se postule en representación de su fuerza política, aun cuando su aceptación es de apenas el 10 por ciento, como indican encuestas recientes.

Según el también ministro de Inclusión Social, esperan por la decisión del gobernante porque en estos comicios anticipados los plazos son cortos para la inscripción de candidaturas.

Durante su informe a la nación Lasso no se refirió a esa posibilidad y la semana pasada dijo al diario estadounidense The Washington Post que no sería candidato.

Tras presentar su informe de labores este 24 de mayo, en ocasión del segundo aniversario de su mandato, el jefe del Ejecutivo viajó a Estados Unidos para una intervención médica y está previsto su retorno el 28 de mayo.

El decreto de muerte cruzada emitido la semana pasada por el presidente disolvió el parlamento y obligó a organizar un proceso electoral en 90 días para escoger presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, que solamente estarán en el cargo hasta 2025.

La decisión de Lasso, aunque fue considerada fraudulenta porque fue utilizada para salvarse del juicio político, es catalogada aquí como una esperanza para el país en medio de una crisis política y de inseguridad y problemas económicos.

De acuerdo con el cronograma aprobado, la cita electoral quedó marcada para el 20 de agosto y el probable balotaje sería el 15 de octubre.

Las 17 fuerzas políticas inscritas en el país trabajan en las candidaturas, mientras ya suenan algunos posibles aspirantes a la jefatura del Gobierno.

Entre ellos, el economista y experto en seguridad Jan Topic, respaldado por el Partido Social Cristiano, y Fernando Villavicencio, exlegislador que defendió a Lasso en el proceso de juicio político y cuya aspiración es apoyada por el Movimiento Construye.

De igual manera, el partido Democracia Sí y el movimiento Somos Agua respaldarán a Yaku Pérez, excandidato en las elecciones presidenciales de 2021.

Entretanto, el movimiento Revolución Ciudadana reveló que se encuentra en sesión permanente para definir la estrategia para su campaña y elegir a su binomio presidencial, aunque no descarta alianzas.

Por su parte, Pachakutik pidió al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, representarlo en la boleta.