Tina Turner, la voz que superó toda adversidad

Washington, 24 may (Sputnik).- La cantante estadounidense Tina Turner, venerada como la «Reina del Rock n’ Roll», falleció este miércoles a los 83 años, en Suiza, víctima de una larga enfermedad.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho», reza un mensaje en los canales oficiales de la diva

Sin dudas una de las artistas más carismáticas de su generación, de voz rasgada, largas piernas y personalidad que imponía lo mismo desde un escenario que desde un reproductor: los muchos infortunios que padeció tal vez le dieron la fuerza que proyectó en sus canciones.

Según sus representantes, la intérprete murió en paz, en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza, luego de años de lidiar con problemas de toda índole, de salud los más recientes: sufría un cáncer intestinal que le fue diagnosticado en 2016, un año antes de someterse a un trasplante de riñón.

«Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir», agrega el comunicado que despide a Tina, cuyo nombre real era Anna Mae Bullock

Pocas estrellas de la industria musical han despertado un cariño y admiración tan unánime como Tina, quien legó clásicos como «River Deep, Mountain High», «The Best», «Private Dancer», «What’s Love Got to Do With It», y una trepidante versión del «Proud Mary» de Creedence Clearwater.

Curtida por la vida

Tina pasó de todo en la vida, y desde muy temprano: una infancia marcada por el abandono y la infelicidad, un matrimonio tan violento que motivó una película, una carrera con altibajos que la llevó a la ruina y un regreso triunfal que le dejó una gran enseñanza: «La felicidad nace de ti», como tituló su autobiografía.

Para dar una idea de su potente personalidad, el propio Mick Jagger admitió que concibió su desempeño en la escena inspirándose en la manera en que se movía Tina, adueñándose del público y sus almas.

Con influencias del gospel, el soul y el aún naciente rock, Tina irrumpió en el mundo de la música en los años 50, cantando con los Kings of Rythm, la banda de quien sería su esposo, el polémico Ike Turner (1931-2007).

Si bien hicieron un dúo que estremeció la escena musical, Ike abusó de Tina física y psicológicamente durante años, pero finalmente logró divorciarse en 1978, y par de años después debutó como solista, en un renacer de su carrera, que incluyó coqueteos con el cine.

El despegue llegó en 1984 con su álbum «Private Dancer», que incluyó la canción homónima, escrita por Mark Knopfler (Dire Straits) y otros clásicos, como el ya mencionado «What’s Love Got to Do With It» («¿Qué tiene que ver el amor con eso?»), tema que dio nombre a una película biográfica de 1993, que ganó tres Oscar, y en la que Angela Basset encarnó a Tina.

Reacciones inmediata

Minutos después de que se informara la muerte de la artista, se expresó en las redes el cantante británico Mick Jagger, voz de la banda The Rolling Stones: «Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner».

«Era una artista y cantante verdaderamente y enormemente talentosa. Era inspiradora, cálida, graciosa y generosa. Me ayudó mucho cuando yo era joven, y nunca la olvidaré», añadió.

También se expresó en Twitter el músico canadiense Bryan Adams: «Descansa en paz, Tina. Estaré eternamente agradecido por el tiempo que pasamos juntos en la gira, en el estudio y como amigos. Gracias por ser la inspiración de millones de personas en todo el mundo, por contarnos tu verdad y darnos el regalo de tu voz. Es solo amor, y eso es todo».

Para la presentadora de televisión y empresaria Oprah Winfrey, ver actuar a Tina era una «experiencia espiritual», y la actriz Viola Davis la definió como «icónica. Bella. Una sobreviviente. Nuestro primer símbolo de excelencia y sexualidad desenfrenada».

Mientras la mala nueva recorre el mundo y muchos comienzan a llorar a una auténtica leyenda de la música y la vida, sus admiradores vuelven a sus canciones, y vibran una vez más con su voz, entre la tristeza y la emoción, recordando a quien fue, simplemente, una de las más grandes. (Sputnik)