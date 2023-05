Google desactiva la función integrada de Traducir en versiones antiguas de Chrome

Madrid, 25 May. (Portaltic/EP) – Google ha comenzado a desactivar la función de Traducir integrada en las versiones anteriores de su navegador Chrome, por lo que es posible que algunos usuarios no puedan acceder a ella y encuentren un error con el mensaje «Esta página no se pudo traducir».

El navegador de Google integra una función muy útil, sobre todo a la hora de visitar páginas web extranjeras, que permite traducir al instante palabras, frases y sitios web completos en más de cien idiomas. De esta forma, la compañía tecnológica facilita la comprensión de los contenidos a la hora de navegar por Internet.

Sin embargo, Google ha comenzado a desactivar la traducción en versiones anteriores de Google Chrome, tal y como ha notificado en un comunicado a través de su página de ayuda.

En este sentido, la compañía ha informado de que los usuarios que utilicen la versión 95 de Chrome u otra más antigua podrían encontrar el mensaje de error: «Esta página no se pudo traducir», cuando intenten utilizar el traductor integrado.

Google también ha detallado que para poder continuar utilizando Traducir, los usuarios deberán actualizar su navegador a la versión M96 de Chrome, como mínimo, o más recientes. En este marco, ha advertido que si los usuarios no pueden actualizar a la versión M96, dejarán de tener acceso a la función de traducir en dicho navegador.

No obstante, como solución alternativa, la compañía también ha recordado que los usuarios pueden continuar utilizando el Traductor de Google en la web.