Vicepresidenta argentina Fernández carga contra Corte Suprema en discurso a simpatizantes

Buenos Aires, 25 may (Sputnik).- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, criticó este jueves a la Corte Suprema de Justicia, al hablar en un acto público con motivo del Día de la Patria y para recordar también los 20 años de la asunción de quien fuera su esposo, el fallecido exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007).

«Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal sin ponerse colorados (ruborizarse)», afirmó la también expresidenta (2007-2015) ante miles de simpatizantes peronistas.

Fernández también expresó: «Tenemos que repensar el diseño institucional, argentinos. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas por vida y nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada. No se sabe sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven, no se sabe que tienen, eso no es de república, eso no es de democracia».

Hace dos semanas, el supremo tribunal decidió postergar en forma sorpresiva las elecciones que debían elegir gobernador en las provincias de Tucumán (noroeste) y San Juan (oeste), dando lugar a medidas cautelares presentadas por sendas oposiciones que señalaron la falta de alternancia en las fórmulas presentadas por los oficialismos, de corte peronista.

Fernández aludió a que, en Argentina, los jueces de corte gozan de privilegios políticos y civiles similares a los que tienen los legisladores o miembros del gabinete.

Tras remarcar en varias oportunidades que no será candidata a presidente en las elecciones de octubre próximo se esperaba que Fernández indique cuál sería el o la dirigente que lleve su apoyo en las urnas, aunque eso no sucedió. (Sputnik)