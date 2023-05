G7 decide por conveniencia mientras América del Sur es incapaz de unirse, dice Mujica

Montevideo, 26 may (Sputnik).- El Grupo de los Siete (G7) toma acciones en función de su beneficio, mientras que América del Sur no puede impulsar su integración, dijo el viernes el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015).

«Tenemos una corte de derechos humanos en América Latina, pero cualquier pleito que tenemos con multinacionales, hay que discutirlos en Nueva York. El G7 y G20 toman decisiones por su propia conveniencia y nosotros somos incapaces de discutir nuestra unión. Esto no es algo de izquierda y derecha. Está en juego nuestro desarrollo», reflexionó Mujica durante el evento que se realiza el viernes y sábado llamado «Coloquio Montevideo por la Integración Sudamericana».

Líderes de la izquierda de América del Sur y analistas se reunieron en dicho evento, realizado en esta capital, para elaborar un documento común sobre integración regional que será llevado a una reunión de mandatarios suramericanos convocada por el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva para el 30 de mayo, en Brasilia.

Dicha cita tendría como objetivo un relanzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

«En la pandemia fuimos incapaces de juntarnos para poder negociar con las empresas habiendo cuatro o cinco países que tienen condiciones para fabricar vacunas. Pagamos el costo. Es un ejemplo dramático», dijo el exmandatario uruguayo.

Mujica consideró que en la primera ola de gobiernos progresistas se realizaron «muchas cumbres, muchos hoteles, pero no construimos algo duradero porque las ideas de integración las manejaron intelectuales o los gobernantes».

«Quedamos prisioneros del consenso, desarticulamos a la Unasur porque no nos pudimos poner de acuerdo para nombrar al presidente. Hay que tener un espíritu mucho más flexible porque no nos vamos a integrar ni en el año del golero», agregó.

La integración tiene que llegar a los sindicatos, organizaciones populares y a los partidos políticos, reflexionó.

«Si viene una multinacional a explotarnos, no trae beneficios positivos sino que una competencia desleal y nos hace perder soberanía. La burguesía local no puede emprender por la competencia desleal. (…) Van a venir por los minerales, desesperados por el cambio energético, pero si Chile, Bolivia, Perú y Argentina no acuerdan, va a estar complicado», agregó.

El evento en la capital uruguaya, organizado por el Instituto Novos Paradigmas y por la Fundación Chile 21, cuenta con tres mesas de debates sobre la integración: la primera se discutirá desde el punto de vista empresarial y la cooperación científico-técnica, la segunda sobre el mundo del trabajo y la tercera sobre una nueva institucionalidad política; posteriormente habrá una declaración final. (Sputnik)