México desmiente que periodista en Ucrania represente al Gobierno

Ciudad de México, 30 may (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió hoy que una periodista del diario conservador Reforma, represente al Gobierno como enviada especial a Ucrania.

Preguntado al respecto en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, el mandatario comentó que «ya eso sería el colmo, que la señora del Reforma nos represente, y menos en Ucrania, donde hemos procurado actuar con claridad buscando la paz».

No queremos, dijo, que esa guerra aumente y se complique más con el suministro de armamentos; lo que hay que buscar es conseguir la paz, es lo primero y nosotros propusimos que el secretario general de la ONU, el primer ministro de India y el papa Francisco para buscar la paz, pero no prosperó la propuesta.

Al parecer, agregó, pensaban que el conflicto iba a ser corto y miren en qué punto estamos, pero México va a seguir con la postura de buscar la paz y, por eso, nos deslindamos de esa señora que se fotografía con soldados de Ucrania, porque ella no representa no al Gobierno ni al pueblo de México, aclaró nuevamente.

Anunció que el tema se verá mañana en la sección de su conferencia matutina de Quién es quien en la mentira.

Es ejercer el derecho de réplica porque no debemos hacer otra cosa para que no conviertan a esa señora en una mártir del periodismo, y no recuerden que es la misma persona que ha estado contra el Gobierno criticando a la Guardia Nacional y diciendo falsamente que militarizamos el país, expresó el presidente.

Aquí se presentaba como una paladina de la libertad, y miren ahora lo que hace en Ucrania, pero es importante que se vayan quitando las máscaras, afirmó.