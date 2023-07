La OTAN menosprecia la esencia del problema nuclear coreano, dice China

Pekín, 12 jul (Sputnik).- La OTAN, al criticar el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), menosprecia la esencia de este problema y las consecuencias negativas que puede tener la política de doble rasero aplicada por varios países en la esfera de no proliferación nuclear, declaró este miércoles el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin.

Los líderes de los países de la Alianza Atlántica, al final del primer día de su cumbre de Vilna, emitieron un comunicado, en que censuraron los programas nuclear y de misiles de la RPDC.

«El problema de la península de Corea tiene un carácter político y de garantía de la seguridad, exige de las respectivas partes atenerse a la iniciativa de «doble congelación», para promover paralelamente el mecanismo de la solución pacífica del conflicto y el proceso de desnuclearización», dijo el diplomático.

La OTAN, que no es parte del problema de la península coreana, en su declaración menosprecia la esencia del mismo y las consecuencias negativas del uso de la presión militar y de la aplicación de una política de doble rasero en materia de no proliferación nuclear, lo que no contribuye a avanzar hacia el logro de una solución política al problema coreano, indicó Wang Wenbin.

Anteriormente, el mando unificado de los estados mayores de Corea del Sur reportó que la RPDC lanzó sobre las 10.00 a.m. (01.00 GMT) un misil balístico de largo alcance de la región de Pyongyang en dirección al mar de Japón. El lanzamiento se efectuó bajo un ángulo grande y a distancia de alrededor de mil kilómetros.

Según datos del Ministerio de Defensa de Japón, el cohete voló durante 74 minutos, fue el lanzamiento norcoreano más duradero en toda la historia.

En relación con eso, el presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, al asistir en Vilna a la cumbre de la OTAN, convocó una reunión urgente de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional, encomendándoles reunirse con el grupo de consultores de EEUU, con el fin de reforzar las medidas prácticas en el marco de la disuasión ampliada de Corea del Norte. (Sputnik)