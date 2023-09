Chandra rebobina una erupción cósmica vista en la década de 1840

Washington, 28 Sep. (EUROPA PRESS) – Imágenes tomadas durante 20 años con el Observatorio Chandra de la NASA han revelado detalles sobre una erupción de la estrella binaria Eta Carinae vista en la Tierra a mitad del siglo XIX.

Los datos de Chandra que abarcan décadas se han combinado en una nueva película que contiene fotogramas de Eta Carinae de 1999, 2003, 2009, 2014 y 2020. Los astrónomos utilizaron las observaciones de Chandra, junto con datos del XMM-Newton de la ESA (Agencia Espacial Europea), para ver cómo la erupción estelar de hace 180 años continúa expandiéndose hacia el espacio a velocidades de hasta 7,2 millones de kilómetros por hora. Los nuevos conocimientos obtenidos de Eta Carinae muestran cómo diferentes observatorios espaciales pueden trabajar juntos para ayudarnos a comprender los cambios en el universo que se desarrollan en las escalas de tiempo humanas.

Un artículo que describe estos resultados aparece en The Astrophysical Journal.

Eta Carinae es un sistema que contiene dos estrellas masivas (una tiene aproximadamente 90 veces la masa del Sol y se cree que la otra tiene aproximadamente 30 veces la masa del Sol). A mediados del siglo XIX, se observó que Eta Carinae experimentó una enorme explosión que los astrónomos denominaron la «Gran Erupción». Durante este evento, Eta Carinae expulsó entre 10 y 45 veces la masa del sol. Este material se convirtió en un denso par de nubes esféricas de gas, ahora llamadas Nebulosa del Homúnculo, en lados opuestos de las dos estrellas.

Hace unos 50 años se descubrió un anillo brillante de rayos X alrededor de la Nebulosa del Homúnculo y se estudió en trabajos anteriores de Chandra. La nueva película de Chandra, además de una imagen profunda generada al sumar los datos, revela importantes pistas sobre la volátil historia de Eta Carinae, incluida la rápida expansión del anillo y una débil capa de rayos X previamente desconocida fuera de él.

«Hemos interpretado esta débil capa de rayos X como la onda expansiva de la Gran Erupción de la década de 1840», dijo en un comunicado Michael Corcoran del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, quien dirigió el estudio. «Cuenta una parte importante de la historia de fondo de Eta Carinae que de otro modo no hubiéramos conocido».

Debido a que la capa exterior de rayos X recién descubierta tiene una forma y orientación similares a las de la Nebulosa del Homúnculo, Corcoran y sus colegas creen que ambas estructuras tienen un origen común.

A new time-lapse video lets us watch as a huge stellar explosion in Eta Carinae continues to expand into space at speeds up to 4.5 million miles per hour. X-ray data, spanning multiple decades, provide new insight into a 180-year-old mystery: https://t.co/oo2ZWmYnMl 💥 pic.twitter.com/ftYwSXRvws

— Chandra Observatory (@chandraxray) September 26, 2023