De los males… el menor

Todos hemos visto a cualquier hijo de vecino, compra unas cervezas y se las toma bajo el alero de la pulpería.

Ya quedó atrás la época que viví de niño y algunas familias se dedicaban al contrabando de guaro chirrite, que vendían en Naranjo, Sarchi, Grecia, San Ramón y Alajuela: muchos hicieron fortunas vendiendo ese veneno. Hoy por hoy quedó en el olvido. La marihuana dominó por muchas décadas un mercado subterráneo, los consumidores eran por lo general ex convictos y de barriadas marginales, hasta que la “revolución del peace and love” se la apropió. Después de ahí, fumar marihuana se convirtió en un signo de estatus y de libertad. Los productores eran locales para un mercado local y no existía mucha violencia alrededor de él.

Los años y el consumo, que es altamente imitación absurda: si no consumes no estás a nuestra altura, el tipo de drogas empezó a variar, entonces se abrió un gigantesco mercado en Estados Unidos y Europa; ahí ardió Troya, era demasiado dinero lo que estaba en juego, aparecieron los carteles de la droga, hoy por hoy es un mercado que barre con la mayoría de los negocios a nivel mundial.

Costa Rica comenzó como puente de paso y hoy es una inmensa zona de acopio y re exportación hacia EEUU y Europa.

La presencia de grupos foráneos se agravó con el reclutamiento de mano de obra barata en el país y el tráfico paralelo de armas, entonces las matanzas se convirtieron en moneda de curso legal.

Hace unos quince años, Ernesto Samper y Ernesto Zedillo comenzaron una campaña de “legalización de las drogas” que no tuvo respuesta. La idea de esos dos expresidentes era abaratar la droga y con eso descriminalizar el tráfico de drogas, por desgracia los políticos involucrados y los puritanos doble moral, detuvieron esa iniciativa.

Se nos convirtió Costa Rica en un campo de batalla, con ajusticiamientos entre bandas y desde luego un inmenso número de víctimas inocentes circunstanciales.

Ahora bien, ¿por qué razón no legalizar el consumo de marihuana? ¿Intereses personales? ¿Puritanismo político? Creo que es junto con el rescate de juventudes, es el único camino que nos queda, porque esta escalada de violencia no se detendrá con más policías ni mejor armados: los policías estadounidenses bien armados están impotentes frente a este fenómeno mundial.

El que fuma marihuana prohibida la seguirá consumiendo y hará lo que sea para conseguirla.

El frío no está en las cobijas.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico