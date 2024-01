India, Francia y EAU realizan ejercicios aéreos sobre el mar Arábigo

Nueva Delhi, 24 Ene (Sputnik).- Las Fuerzas Aéreas de la India, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Francia realizaron este miércoles ejercicios conjuntos sobre el mar Arábigo, en medio de la escalada de tensiones en la región.

Las maniobras denominadas ‘Caballero del Desierto’ tuvieron como objetivo «mejorar la sinergia y la interoperabilidad» entre las tres escuadrillas, comunicó al respecto el Ministerio de Defensa de la India. «Las interacciones durante el ejercicio facilitaron el intercambio de conocimientos operativos, experiencias y mejores prácticas entre los participantes», agregó.

Durante los ensayos, la India utilizó cazas Su-30 MKI, MiG-29 y Jaguar, además de AWACS (aviones de control y alerta temprana aerotransportados), aviones de transporte C-130-J y aeronaves de reabastecimiento de combustible en aire. Por su parte, Francia contó con cazas Dassault Rafale y un avión cisterna multifunción de transporte. En cuanto a los EAU, participaron con aviones de combate F-16.

El ejercicio se produjo en medio de crecientes ataques a buques comerciales por parte de militantes hutíes en el mar Rojo y Arábigo, obligando a las navieras a suspender las operaciones en la zona o a modificar las rutas, para evitar el paso por las proximidades de las costas yemeníes.

The IAF recently participated in ‘Ex Desert Knight’, along with the Air Forces of France & UAE.#DiplomatsInFlightSuits.

Read more at https://t.co/bUNcbtQTRh@Armee_de_lair @modgovae pic.twitter.com/vB70vCFfIr

— Indian Air Force (@IAF_MCC) January 24, 2024