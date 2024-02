Rusia ante la ONU: la UE es uno de los principales perdedores en el conflicto de Ucrania

Naciones Unidas, 24 Feb (Sputnik).- Los países de la Unión Europea se encuentran entre los principales perdedores del conflicto en Ucrania, según declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada este viernes.

«Sea como fuere, hoy ya es obvio que en esta guerra por poderes de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea contra Rusia a manos de los ucranianos, Ucrania está perdiendo», afirmó Nebenzia en su discurso.

«Y lo que es igual de importante, por mucho que a nuestros colegas europeos les cueste aceptar esta conclusión, no es la única perdedora de este conflicto. En realidad, la propia Unión Europea es casi la principal perdedora», añadió el diplomático ruso.

A continuación, el diplomático ruso se dirigió a los representantes de la UE y les recordó los tiempos en que el bloque tenía planes para «su propio papel geopolítico» y «una opinión discrepante en una serie de cuestiones internacionales clave».

«Es sorprendente la facilidad con la que han abandonado todas estas ambiciones de mando para volver a las filas de los obedientes satélites de Estados Unidos», declaró Nebenzia.

«¿Necesita esto la población de Europa?»

Asimismo, Nebenzia señaló las pérdidas económicas de los países europeos a causa del conflicto. «Según hemos sabido esta semana, las pérdidas directas solo de Alemania, considerada la locomotora de la UE, por las sanciones antirrusas impuestas por Estados Unidos ascienden a 200.000 millones de dólares. ¿Cuál es exactamente el interés europeo en este asunto?», se preguntó el representante ruso.

El representante permanente ruso también llamó la atención sobre la creciente dependencia de los países europeos respecto a Estados Unidos en cuestiones energéticas. «Y ahora, en lugar de asociación estratégica y proyectos económicos conjuntos rentables, pintan a Rusia como un enemigo y se disparan en el pie, liberándose supuestamente de la dependencia energética de nuestro país y cayendo en una dependencia energética aún más severa de Estados Unidos», indicó Nebenzia.

«Además, hoy no solo Ucrania, sino toda Europa corre el riesgo de convertirse de nuevo en un trampolín para la confrontación militar a la que se le arrastra constantemente desde el otro lado del océano. ¿Necesita esto la población de Europa? Me gustaría creer que no», expresó el diplomático.

¿Dónde estaban los países europeos cuando el Consejo de Seguridad debatía la situación en Gaza?

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, intervino este viernes en una reunión del Consejo de Seguridad del organismo sobre el conflicto en Ucrania y preguntó por qué numerosos países europeos no mostraron interés para abordar la situación de la Franja de Gaza.

Nebenzia destacó al principio de su discurso que la sala donde se realiza la reunión está «abarrotada». «No solo la sala está abarrotada, sino que hay una lista de oradores [que no representan a Estados] no miembros del Consejo de Seguridad que se autodenominan ministros de Asuntos Exteriores de países europeos», dijo.

El representante ruso declaró que «toda la política exterior» de los miembros de la Unión Europea «está en manos de Bruselas», que a su vez «está en manos de Washington».

«Por cierto, ¿dónde estaban todos ustedes ayer cuando el Consejo estaba debatiendo la solución [de la situación] de Oriente Medio y la situación en Gaza? Por cierto, ¿dónde estaba el secretario general de la ONU?», preguntó en ese contexto.

Nebenzia destacó que ningún país de Europa y de Occidente en general ha formulado ni una sola vez una petición para convocar ni una sola reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el conflicto en la Franja de Gaza. El embajador ruso ante el organismo reiteró que el número de víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños, en la región ha superado las cifras registradas «en cualquier conflicto militar de los últimos años». «Esto habla más que elocuentemente de su hipocresía y doble rasero», enfatizó.

Dirigiéndose a los países europeos, Nebenzia les propuso que informaran «sobre las armas que han suministrado al régimen criminal de Kiev, con las que no bombardean objetivos militares, sino a la población civil de las ciudades rusas». Según sus palabras, la representante del Reino Unido podría relatar también cómo el ex primer ministro británico Boris Johnson convenció a las autoridades ucranianas de no firmar un acuerdo de paz con Rusia en abril de 2022, «inspirando a Kiev a seguir con las hostilidades y condenando a muerte a decenas de miles de desafortunados ucranianos enviados al frente como carne de cañón».

«Quiero advertirles de antemano que no escucharé los conjuros rituales de los representantes de las capitales europeas. Que ejerzan su elocuencia entre sí, contaminando la transmisión con sus presentaciones hipócritas», subrayó Nebenzia. (Sputnik)