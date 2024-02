La razón de ser de la comisión de partidos políticos era demostrar o desechar la existencia de estructuras paralelas ilegales para financiar partidos políticos. La fracción oficialista apoyó unánimemente la creación de esta comisión, porque el que nada debe, nada teme.

Pero lejos estábamos de saber que en lugar de hacer un trabajo de investigación serio, la comisión, bajo la presidencia de Dinorah Barquero, se convertiría en un verdadero circo politiquero, desbalanceado, irrespetuoso, sesgado y con la clara intención de atacar al partido Progreso y al presidente Chaves.

En lo medular, la comisión nunca pudo ni nunca podrá probar una estructura paralela en la campaña de Rodrigo Chaves por una razón muy sencilla, contundente e irrefutable: el fideicomiso Costa Rica próspera y la campaña partidaria de Rodrigo Chaves NUNCA coexistieron.

Les duele, y mucho, admitir que el Tribunal Supremo de elecciones tiene claramente establecido que no ejerce control sobre los gastos de una campaña política ANTES de que el candidato esté debidamente oficializado.

Y no lo digo yo, lo dijo en la comisión el mismo Ronald Chacón, director de financiamiento de partidos políticos del TSE.

Efectivamente, la sentencia 2522-E8-2009 del TSE, afirma que, ANTES de la ratificación, “no rige ni prohibición ni regulación alguna respecto de las contribuciones privadas que se hagan en favor de personas o grupos de personas con pretensiones políticas, AUNQUE ÉSTOS SEAN CONOCIDOS ASPIRANTES A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DENTRO DE UN PARTIDO”.

Repasemos las fechas: (2021)

18 septiembre: se disuelve el fideicomiso Costa Rica Próspera.

19 septiembre: PPSD ratifica a Rodrigo Chaves como candidato.

8 octubre: fideicomiso devuelve remanente a sus contribuyentes.

8 octubre: se liquidan últimos contratos pactados ANTES del 18 de septiembre.

Además, NINGUNO de los donantes del fideicomiso fue o es militante del PPSD, salvo del presidente Chaves. Ninguno.

Así que la primera conclusión inapelable es que NUNCA existió una estructura paralela en la campaña de Rodrigo Chaves.

Ahora veamos los hechos que esta comisión no se atrevió a concluir:

No pudieron demostrar la existencia de troles en la campaña. Su testigo estrella, el trol confeso y a sueldo, Piero Calandrelli, NUNCA aportó prueba alguna, pese a sus reiteradas promesas a la comisión y a la prensa sesgada que le dedicó páginas y páginas a sus mentirosas declaraciones. Desde el 11 de enero del año pasado, el trol Calandrelli aún no encuentra una fotocopiadora para aportar sus pruebas. El viaje del candidato José María Figueres a República Dominicana fue una clara demostración de una estructura paralela ilegal y además, llena de declaraciones mentirosas y contradictorias. Fui como expresidente, dijo Figueres, pero declaró al TSE que viajó como candidato. No fue a buscar dinero para la campaña, pero lo acompañó el tesorero del partido, Fernando Batalla. Le pidió al dueño del avión, su amigo y uno de los grandes financistas del PLN, Alberto Esquivel, que le prestara el avión pero tras el escándalo, declaró el viaje como una contribución en especie, absolutamente ilegal, porque el avión está inscrito a nombre del Banco de Utah, pero Esquivel dijo en la comisión que pertenece a American Bizjet Corporation, una empresa panameña. Sea cual fuere la verdad, ninguna sociedad extranjera, puede contribuir en las campañas políticas, así que el misterioso viaje también fue ilegal. Igual de ilegal, inmoral y prueba de una estructura paralela del PLN fue la producción del famoso vídeo de el salto al vacío cuyo costo nunca fue declarado por el PLN ante el Tribunal Supremo de Elecciones, pese a la inequívoca y expresa declaración de su autor, Giovanni Bulgarelli:

El productor, Eloy Mora, dueño de la empresa Drim Tim admitió que el PLN tuvo conocimiento de todo el proceso. Y no contentos con esta producción de mano izquierda muy ofensiva, tratan de esconder el pago con otro gran financista verdiblanco: Moisés Fachler, quien tuvo la desfachatez de venir a mentir a esa comisión diciendo que él nunca pagó por ese vídeo sino por un video para vender una de sus propiedades de bienes raíces. Tan claro tenían que la alta cúpula del partido ordenó y aprobó el salto al vacío, que tanto en candidato, José María Figueres, como la jefa de campaña, Alicia Fournier, coaccionaron al productor Eloy Mora para que guardara silencio. Estructura paralela y mentiras descaradas en todo su esplendor se llama esta trama. Y, por si les queda alguna duda, les dejo la respuesta del exsecretario general del PLN, Gustavo Viales, ante el TSE.

Igual de fantasiosa y poco creíble es que el PLN no contrató asesores extranjeros para la campaña. Figueres dijo que nunca contrataron al colombiano Mauricio de Vengoechea ni al venezolano Pedro Paul Betancourt. Pero Liberación Nacional generosamente les pagó varios tiquetes para que vinieran a CR. De Vengoechea reconoció abiertamente que “Hablamos muchas veces, yo hice varias propuestas y varias fórmulas”, pero el PLN nunca lo reportó ante el TSE, por lo que este órgano ya abrió una investigación.

De Vengoechea dijo literalmente “yo pagué el primero, otros los pagó liberación nacional en el entendido -repito- de que había un interés mutuo de que yo participara en la campaña. De hecho, ya hablamos aquí del success fee o de un bono de éxito en caso de ganar.

Generosos esos extranjeros que no recibieron nada en pago, según el PLN, pero vea lo que tuitearon el 4 de abril, un día después de la primera ronda: Gracias Figueres y su equipo Álvaro Azofeifa, Jorge Oller por la confianza. Primeros en la primera vuelta, vamos por la presidencia en la segunda. Costa Rica merece ganar.

Generosos estos asesores que trabajaron por amor a liberación, mientras que Figueres sostuvo mentirosamente en la comisión que la asesoría no era para la campaña sino para las elecciones municipales, que se efectuaron dos años después. ¡Ay, cómo subestiman la inteligencia del pueblo! Así las cosas, se acabó el circo político sin recomendaciones útiles para evitar que el financiamiento de las campañas favorezca a los grandes partidos, que los candidatos interesados no queden manos de un poderoso banquero que se gana miles de millones en cada campaña y no propusieron nada para fortalecer a nuestra legislación de manera que se garantice una participación equitativa para todos. Le quedaron debiendo mucho a nuestra democracia y estoy segura que el pueblo se los cobrará.

(*) Pilar Cisneros Gallo, es legisladora costarricense.