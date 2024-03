Trump comparte un video con imagen de Biden atado de pies y manos

Washington, 30 Mar (Sputnik).- El expresidente estadounidense Donald Trump compartió el viernes un video en las redes sociales que incluía una imagen de su rival político y mandatario de EE.UU., Joe Biden, atado de pies y manos en una camioneta.

En la descripción del video de 20 segundos, el político republicano escribió: «28.03.2024. Long Island, Nueva York». En el material se puede apreciar una camioneta con la inscripción «Trump 2024» y en la puerta trasera la imagen del actual inquilino de la Casa Blanca.

Shocking, even for the depraved monster that he is. Trump has posted a video on Truth Social that depicts an image of President Biden tied up and bound in the back of a pickup truck. pic.twitter.com/l7wPWbTv3j

— Mike Sington (@MikeSington) March 29, 2024