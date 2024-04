Lava del volcán La Cumbre llega al mar en Galápagos

De acuerdo con la institución, los guardaparques que ejecutan acciones de control y vigilancia reportaron que los flujos del volcán llegaron a las aguas después de 35 días de actividad moderada, pero ininterrumpida.

Los técnicos estiman que el material volcánico que descendió por el flanco sureste afectó la vegetación endémica de la zona como escalesias, palo santo, algunos cactus y parte del área de vida de la iguana terrestre.

Con su llegada al mar, por túneles subterráneos, es posible que iguanas marinas, peces e invertebrados costeros, cercanos a la zona, también se vean afectados, señaló la entidad en un boletín difundido en redes sociales.

La isla Fernandina no tiene asentamientos humanos y por lo tanto no hay riesgos para las personas, sin embargo, expertos recomiendan no acercarse a la zona porque la caída de la lava en el mar causa explosiones y la emanación de gases podrían afectar a la salud.

La Cumbre se eleva hasta los mil 476 metros sobre el nivel del mar y este nuevo proceso eruptivo recordó a los científicos el origen volcánico del archipiélago de Galápagos, catalogado desde 1978 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.