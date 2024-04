Fragmentos de un misil derribado por la defensa aérea cayeron sobre la capital jordana

Túnez, 14 abr (Sputnik).- Los fragmentos de un misil derribado por la defensa aérea de Jordania sobre Amán cayeron sobre la capital, informó el canal de televisión Al Hadath.

Más temprano, varios medios de comunicación reportaron explosiones en el cielo sobre Amán que se debían a los sistemas de defensa antiaérea del reino, que estaban derribando los drones y misiles iraníes lanzados contra Israel.

Additional footage from the remains in the Marj Al-Hamam a municipality in Amman, Jordan. pic.twitter.com/aELx8hsKaG

— Aurora Intel (@AuroraIntel) April 13, 2024