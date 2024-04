Medios israelíes detallan que siete misiles impactaron en una base aérea en el desierto de Néguev.

Teherán, 14 Abr (Sputnik).- Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán han asegurado atacar «con éxito» objetivos israelíes, informa la agencia de noticias iraní Tasnim.

«La base aérea más importante de Israel en el Néguev fue el objetivo de un misil Kheibar», reza el texto.

New footages show #Iranian missiles hitting their designated targets in #Israeli -occupied territories. pic.twitter.com/kdLEZkrxzc

Entre tanto, medios israelíes detallan que siete misiles impactaron en la base aérea en el desierto de Néguev.

Los ataques se producen en medio de la operación militar ‘La Verdadera Promesa’ contra el país hebreo en respuesta al ataque con misiles del Consulado de Irán en Damasco, que causó la muerte de 16 personas, incluidos dos altos comandantes y cinco militares iraníes.

Iran Launches Over 150 Missiles at Israeli Targets, Maariv Reports

More than 150 missiles have been fired at #Israeli targets, according to Maariv, citing sources from the Zionist regime.

Assessments from Zionist regime sources indicate that 150 #Iranian missiles have been… pic.twitter.com/rfaYUtaIWB

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 14, 2024