Varios periódicos demandan a OpenAI y Microsoft por «robar millones» de sus notas

Washington, 1 May (Sputnik).- Un grupo de periódicos estadounidenses presentó este martes una demanda en contra de OpenAI, desarrollador de ChatGPT, y contra su principal inversor, Microsoft, acusándolos de «robar millones» de sus artículos para entrenar sus sistemas generativos de inteligencia artificial sin permiso ni pago.

Los ocho medios denunciantes, propiedad de MediaNews Group y Tribune Publishing (ambos pertenecientes a la firma de inversión Alden Global Capital), son: New York Daily News, Chicago Tribune, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel, San Jose Mercury News, Denver Post, Orange County Register y St. Paul Pioneer-Press.

«Hemos gastado miles de millones de dólares recopilando información y reportando noticias en nuestras publicaciones, y no podemos permitir que OpenAI y Microsoft amplíen el manual de estrategias de los gigantes tecnológicos de robar nuestro trabajo para construir sus propios negocios a nuestra costa», afirmó Frank Pine, editor ejecutivo de MediaNews Group y Tribune Publishing, en el alegato judicial presentado en el tribunal federal de Nueva York.

La demanda afirma que los programas Copilot (creado por Microsoft) y ChatGPT reproducen «textualmente» el contenido protegido por derechos de autor de los periódicos cuando se les solicita. Además, señala que la tecnología de OpenAI «alucina» artículos que atribuye a los periódicos, lo cual daña la reputación de esos medios. Entre esos artículos se destaca una publicación falsa del Denver Post que promociona fumar como una cura para el asma.

La denuncia sigue a una demanda similar en curso contra Microsoft y OpenAI, presentada en el mismo tribunal por The New York Times a fines del año pasado. Otros medios como The Intercept, Raw Story y AlterNet también realizaron denuncias similares.

¿Qué dice OpenAI?

Por su parte, OpenAI alegó que la compañía se preocupa por apoyar a los creadores de noticias. «Aunque anteriormente no éramos conscientes de las preocupaciones de Alden Global Capital, participamos activamente en asociaciones y conversaciones constructivas con muchas organizaciones de noticias de todo el mundo para explorar oportunidades, discutir cualquier inquietud y brindar soluciones», destacó en un comunicado citado por AP.

Las empresas tecnológicas han argumentado que utilizar grandes cantidades de contenido de Internet de acceso público para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial está protegido por la doctrina de ‘uso justo’ de la ley de derechos de autor estadounidense. (Sputnik)