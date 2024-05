Discurso del Presidente Rodrigo Chaves el 2 de mayo 2024

Buenas tardes,

Hoy me presento nuevamente a rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica, al concluir dos años de mi gestión.

Ayer también le presenté a la Asamblea Legislativa un amplio informe con un detalle exhaustivo de la gestión de Gobierno.

Me honra rendirle cuentas a un pueblo valiente que, con su voto, inició hace dos años un cambio revolucionario en la gestión del gobierno de la República.

A ese pueblo valiente que, por décadas, observó con tristeza, impotencia y desilusión, cómo prosperaron unos pocos con buenas conexiones y el poder político necesario para crear una exitosa red de corrupción, torcer nuestra institucionalidad para servir sus intereses, organizar huelgas en procura de salarios irracionales, para asegurarse pensiones de lujo y redes de cuido que les permitían cobrar lo que quisieran por medicinas, agroquímicos y el arroz.

A ese pueblo que se atrevió a darle las riendas del país a un costarricense que vivió 36 años fuera de esta patria bendita, donde aprendí por qué los ciudadanos de algunos países son prósperos y los de otros, pobres o miserables.

Volví a la Patria decidido a demostrar que Costa Rica no es un país pobre. Que más bien, es un país que ha sido saqueado y mal administrado.

Volví para demostrar que nuestra Patria es rica y está llena de oportunidades.

Volví para que usted pueda ser el patrón y dueño de nuestro país. Para que usted deje de ser a quien “le hacen el favorcito” cada vez que necesita una gestión pública.

Porque este Gobierno no volverá a tolerar, como sí lo hicieron muchos, que haya una Costa Rica y una Costa Pobre.

Nuestra revolución pacífica y democrática ha llevado a que el pueblo alce su voz con fuerza patriótica.

Nuestra revolución ha causado que los costarricenses se mantengan informados del acontecer político como no se veía en muchas décadas.

Señoras y señores diputados. Reconozcamos el signo de los tiempos.

El pueblo demanda hoy que la prosperidad alcance a todos en cada rincón del país.

Demanda que encarcelemos a los narcotraficantes y sicarios que tanto daño le hacen a nuestra gente.

El pueblo demanda, ¡a gritos!, que las instituciones les sirvan a ellos y que no sean instrumentos para seguir sirviendo a los privilegiados.

¡Compatriotas! Por años ustedes fueron testigos de cómo grupos pequeños, poderosos y corruptos se repartieron su riqueza y les robaron su prosperidad.

Como dicen en el campo, esos grupos vieron a nuestro pueblo como a la “vaquita del pobre…” Apenas sobreviviendo.

¡Mal comida, maltratada, pero bien ordeñada!

Pero esto tiene que cambiar: ¡En Costa Rica, o todos tenemos corona, o nadie la tiene! ¡Nadie puede pretender reinar sobre nuestro pueblo!

El cambio hacia una Costa Rica para todos ya está en marcha. Hoy nuestra economía ha sido identificada con el vigor y fortaleza de un jaguar.

Eso es muy bueno. Sin embargo, debemos preguntarnos:

¿Cuándo nos convertiremos todos nosotros en ciudadanos jaguares?

¡Ciudadanos valientes y empoderados! ¿Cuándo dejaremos de ser las “vaquitas del pobre,” ordeñadas por los grupos de poder tradicionales?

La continuidad de nuestra revolución pacífica y democrática, la del lapicero, hará que los ciudadanos controlemos nuestro destino y nuestras instituciones, las que se dedicarán a servirnos y dejarán de servirse de nosotros.

Aunque estemos lejos de nuestro destino final, nuestra revolución avanza fuerte, como un jaguar gobernante de su porvenir.

El avance que hemos logrado y la mejora evidente del estado de nuestra nación es incuestionable.

¡Repito! No hemos llegado aún a nuestro destino de prosperidad compartida y oportunidades para todos.

Sin embargo, detuvimos el deterioro y el retroceso. Encendimos los motores y avanzamos velozmente en la dirección correcta.

¡Veamos la evidencia porque dato mata mentira!

BLOQUE DEMOCRACIA

Nuestra democracia es fuerte y sigue siendo ejemplo mundial.

Así lo refleja el índice de Democracia 2023 del prestigioso diario The Economist, que sitúa a nuestra nación como la democracia mejor consolidada en América Latina y la número 17 en todo el mundo.

Somos líderes en el mundo en cuanto a la confianza del pueblo en el Gobierno, de acuerdo con informes de la OCDE, que es la liga premier de países del mundo. Estamos adelante de la mayoría de las naciones del G7 – los países más desarrollados de la tierra.

BLOQUE ECONOMÍA

Una economía robusta es condición indispensable para la prosperidad del pueblo.

De nuevo, datos matan mentiras.

Nuestro excelente manejo fiscal hizo posible que, por primera vez desde el 2008, el país tenga un superávit primario del uno punto seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) lo que nos permitió bajar la deuda pública de un sesenta y tres por ciento del PIB en 2022 a un sesenta y uno punto uno por ciento en 2023.

¡No pensamos aflojar! Por eso nuestro objetivo para el 2024 es lograr un superávit primario aun mayor que el del año pasado.

¡Claramente, estamos deshipotecando el futuro de la juventud costarricense! Estamos cumpliendo nuestra promesa.

Pasamos de emitir bonos basura a ser un país cuya deuda es bien valorada. Hoy somos un país cuyas finanzas generan respeto, como merece nuestra nación.

Las calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Standard & Poors y Moody’s han mejorado de manera consistente la calificación de deuda de Costa Rica.

¡Vamos encaminados a grado de inversión!

Ese logro reduce el costo de los intereses sobre la deuda y nos da mayor sostenibilidad fiscal, lo que significa tener acceso a más recursos para educación, seguridad, inversión social, infraestructura; en fin, para los servicios que el Estado debe prestar a la ciudadanía.

Compatriotas, nuestra economía -su economía- es un Jaguar que surge de Centroamérica hacia el mundo.

Así nos valoran el Bank of América, los organismos internacionales y los mercados financieros.

Un Jaguar que crece, se fortalece ante los retos, y que se abre camino hacia el futuro que merece la patria.

Cuando presenté mi Informe de Labores hace un año, el desempleo era del once por ciento, que, en ese momento, ya era el más bajo de los últimos 4 años.

El INEC nos dice que el desempleo hoy es de siete punto ocho por ciento, una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales. Esto significa que ciento cinco mil compatriotas ya encontraron trabajo.

También, no solo hay más empleo, sino que, además, la calidad del mismo ha mejorado sustancialmente: el empleo formal pasó de cincuenta y siete por ciento a sesenta y dos punto cinco por ciento en ese periodo.

Una mejora que tiende también hacia la igualdad y la inclusión, posicionándonos como el tercer país con la menor brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de los países de la OCDE.

En temas de género, los datos señalan que, gracias a los esfuerzos de esta administración, al cuarto trimestre de 2023, tenemos casi treinta y cinco mil mujeres más trabajando en la formalidad con respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo con las cifras de la Encuesta

Continua de Empleo del INEC.

Estamos reduciendo la pobreza de nuestra gente. Según la última Encuesta Nacional de Hogares del INEC la pobreza pasó de un veintitrés por ciento en 2022 a un veintiuno punto ocho por ciento en 2023.

Nueve mil hogares hoy duermen más tranquilos, sin la amenaza del hambre.

Obviamente esto no es suficiente, pero lo importante es que logramos revertir la tendencia del empobrecimiento que recibimos al inicio de nuestra administración. Volvimos a tomar la ruta correcta por primera vez en muchos años.

Compatriotas, la inflación es el impuesto más injusto del mundo. La inflación empobrece al pobre y enriquece al rico. Si no me creen, pregúntenles a los argentinos y venezolanos.

Con orgullo les digo que somos el país más exitoso de la OCDE en reducir la inflación, con un menos uno punto nueve por ciento.

El Banco Central de Costa Rica ha acumulado reservas monetarias internacionales rompiendo todos los récords históricos.

Nuestra economía es robusta.

Al cierre del 2023, las reservas eran más de trece mil millones de dólares, un ciento treinta y cuatro por ciento del nivel adecuado y equivalente a un quince punto tres por ciento del PIB.

Ustedes saben que el crecimiento económico es una condición necesaria para generar bienestar y prosperidad.

Somos el campeón entre los países OCDE en esa dimensión: crecimos cinco punto tres por ciento en 2023.

Justamente hoy, el Reporte de Perspectivas económicas de la OCDE afirma que Costa Rica será la economía, entre los 38 países miembros, con el mayor crecimiento durante 2024, y la segunda de mayor crecimiento en el 2025. Haremos lo posible por ganar en el 2025, también y creo que lo vamos a lograr, con la ayuda de Dios.

Además, los organismos financieros internacionales posicionan a Costa Rica como el país que más crecimiento económico tendrá en América Latina este año.

También hemos sido muy exitosos en llevar más de Costa Rica hacia el mundo y más del mundo hacia Costa Rica. Al cierre del año pasado alcanzamos la histórica cifra de más de tres mil novecientos millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, superando la meta en un ciento treinta y uno por ciento.

Esto se traduce en más y mejores empleos para los costarricenses, al atraer a grandes empresas de alta tecnología que confían en el talento tico.

Fuimos el campeón del mundo en Inversión Extranjera Directa con respecto al PIB. Repito ¡De todo el mundo!

Además, logramos duplicar la cantidad de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), que en comparación con el 2022, se incrementaron en un ciento sesenta por ciento, generando empleos y desarrollo en cantones como Grecia, Orotina, San Carlos, Pérez Zeledón y Liberia.

¡No más Costa Rica a la par de Costa Pobre!

El esfuerzo del Gobierno hizo que Costa Rica se convirtiera en el primer socio estratégico de los Estados Unidos bajo la Ley CHIPS AND SCIENCE ACT, lo cual nos posicionará como uno de los líderes en la industria de semiconductores en el mundo.

Estas cifras positivas representan beneficios para nuestros ciudadanos.

Nos dan la posibilidad de invertir más, por ejemplo, en el Fondo de Incentivos de Becas para mujeres en áreas de ciencia, tecnología e ingeniería.

Nos permiten dirigir más de cien millones de colones del Fondo Propyme a proyectos para mejorar la competitividad de nuestras pymes en áreas prioritarias.

El jaguar aguerrido controla las finanzas públicas para dejarles un país más próspero a nuestra juventud.

Pero debemos ser valientes y tomar decisiones aún más ambiciosas, las que verdaderamente transforman sociedades y construyen futuro.

Me refiero, por ejemplo, a la venta del Banco de Costa Rica, BICSA y de parte de las acciones del INS.

Esas instituciones no han generado ni van a generar suficiente rentabilidad a la sociedad costarricense, que ha invertido en ellas recursos por montos inimaginables.

¿Y para beneficio de quién? Ciertamente no para los de a pie, no para los olvidados, no para los invisibilizados. Pero sí para los bien conectados.

Esa venta está más que justificada. No podemos seguir gastando la mitad de nuestro presupuesto en pagar deuda e intereses, mientras el pueblo demanda más seguridad, mejor educación, nuevas obras de infraestructura, y excelentes servicios de salud.

Relacionado con estas demandas de nuestro pueblo, les digo con respeto, pero con vehemencia a los señores diputados:

Es irresponsable y demagógico en extremo, que sigan socavando los ingresos del Estado, mientras ustedes también exigen más gasto público y mejores servicios para la población.

Aún nadie tiene la fórmula para hacer chocolate sin cacao…

A medio período de esta administración, las leyes aprobadas aquí, han reducido en setenta y siete mil millones de colones los ingresos necesarios para atender nuestras responsabilidades, bajando los marchamos a ricos y quitándoles impuestos.

La riqueza generada por el esfuerzo y el trabajo honestos es noble y tenemos la obligación de protegerla y fomentarla.

Lo inmoral es regalar recursos a los que ya son ricos a costa de los olvidados e invisibilizados.

Por esto, la aprobación de la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea, y el subsecuente resello del veto del poder Legislativo, YA quedaron escritos en nuestra historia como injusticias imperdonables contra nuestro pueblo.

Para agravar más este atropello, en la corriente legislativa hay 37 proyectos de ley que amenazan la capacidad del Gobierno para generar ingresos.

Tan solo CUATRO de estas iniciativas, de ser aprobadas, representarían casi uno punto ocho billones de colones menos para atender gastos e inversiones del sector público.

En lugar de esto, nuestra prosperidad y justicia social necesitan la aprobación de proyectos como el de Manejo Eficiente de la Liquidez, el de Apoyo a la Formalidad, la Ley de Fortalecimiento del Control Tributario, la reforma del Impuesto sobre la Renta, la gestión de la deuda pública y la reforma integral a la regla fiscal.

Diputados, los miro a los ojos para suplicarles, con todo respeto, que se toquen el corazón y trabajen arduamente por el pueblo.

Que es muy diferente a insultar, recriminar y crear comisiones estériles.

Que es muy diferente a crear cantones, declarar al colibrí símbolo nacional u otorgar honores.

El pueblo de Costa Rica los mira con atención y más de un ochenta y cinco por ciento opina que ustedes no están sacando la tarea.

Como ciudadano y patriota me duele y me preocupa que el Congreso esté entre las instituciones peor calificadas por la ciudadanía.

Las instituciones no pueden demandar el respeto de la nación.

¡Tienen que ganárselo!

Las instituciones no son fines en sí mismas, sino instrumentos al servicio del soberano.

No se protege a las instituciones ocultando los abusos de quienes ocupan cargos ni encubriendo sus injusticias.

Debemos servir al pueblo señalando de manera clara y firme cuando los funcionarios de las instituciones no producen resultados, cuando abusan y no cumplen con sus obligaciones.

¡Fíjense compatriotas en la ironía!

Cada vez que yo, como presidente de la República, cumplo con mi obligación de señalar a personas que no cumplen con su deber como funcionarios de nuestras instituciones, algunos desatinados me acusan de ser dictador, de irrespetar la institucionalidad, y de poner en riesgo nuestra democracia.

Seamos honestos: ¿qué tiene que ver preguntar dónde están dos diputados de la República con un ataque a la Asamblea Legislativa como institución?

Las personas que ocupan puestos públicos no son las instituciones, ni son sus dueños.

Los únicos y verdaderos dueños son los ciudadanos.

¡Punto final!

En resumidas cuentas, el país está volando en lo económico con respecto al período oscuro y de temor que tuvimos hace pocos años.

Para cerrar sobre las mejoras de nuestra economía, no me crean a mí.

Además de lo que han dicho los organismos e inversionistas internacionales, escuchen también a los consumidores y a los empresarios nacionales:

Tenemos la confianza de los consumidores más alta desde 2011 y el mayor optimismo de los empresarios desde 2012.

Optimismo que honramos rompiendo ciento cuarenta y cuatro cuellos de botella que atrasaban el progreso del país. Vamos a romper este año otros treinta y tres.

La tecnología 5G, que será una realidad en el país, impulsará a nuestros valientes emprendedores y empresarios.

Estamos cambiando el paradigma de la relación del Estado con el empresariado.

Porque no es que trabajamos para el sector privado: trabajamos junto con el sector privado para crear prosperidad, riqueza y empleo.

Somos absolutamente respetuosos de la empresa y de la propiedad privadas.

Admiramos, respetamos y apoyamos a los emprendedores e inversionistas que forman su patrimonio de manera honesta.

Creemos en el libre mercado, pero aborrecemos con pasión el capitalismo de amigotes donde el Estado beneficia a pocos a costa de las mayorías.

¡Eso se acabó!

BLOQUE DE SEGURIDAD

Esa imagen del Jaguar que resurge nos llena de esperanza, pero en esta fotografía aún hay sombras perversas que merecen acciones concretas y urgentes.

La violenta guerra entre pandillas criminales es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado nuestro país.

Un reto que nos dejó un saldo de novecientos siete homicidios de 2023, incluyendo las bajas entre las bandas y las muertes colaterales de personas inocentes.

Por eso trabajamos para tener una Fuerza Pública más robusta.

Desde mayo del 2023, el Ministerio de Seguridad Pública ha contratado a un total de mil cuatro nuevos policías, y contratará a mil más en lo que resta del 2024.

PERO NO NOS QUEDAMOS AHÍ, SEGUIMOS AVANZANDO, SEGUIMOS RESURGIENDO. LES SEGUIMOS CUMPLIENDO.

¡El 2023 fue el año que empezamos a recuperar la soberanía de nuestros puertos y puestos fronterizos!

¡Para que esa mancha infame de ser reconocidos como los principales re-exportadores de cocaína del mundo quede por fin en el olvido!

Por eso, con la Operación Soberanía instalamos el año pasado nuevos sistemas de escáneres, para impedirle la exportación de drogas a los narcotraficantes.

Hemos enfrentado obstáculos para terminar de cerrarle el cerco al narcotráfico y al crimen organizado, inexplicablemente venidos de la Contraloría General de la República; es decir, de la misma institucionalidad que se supone está para procurar el bienestar del pueblo costarricense.

Sin embargo, en reconocimiento a nuestro esfuerzo sin parangón contra el narcotráfico, los Estados Unidos nos donaron 4 escáneres. Con ellos, controlaremos los puertos de Caldera y Moín, además de Paso Canoas y Peñas Blancas, que esperamos que estos escáneres estén listos y en operación a finales de este año.

Hace más de un año, presentamos 6 proyectos de ley para endurecer la mano de nuestra justicia con los sicarios y narcotraficantes.

Ante la falta de progreso en estos proyectos, impulsamos una agenda de consenso con el Poder Judicial y el Legislativo, con 10 proyectos de ley que buscan fortalecer nuestra capacidad para combatir el narcotráfico, la inseguridad y la violencia.

Hasta el momento, el Congreso solamente ha aprobado dos proyectos de esta lista.

Hago un llamado respetuoso, pero vehemente, a las señoras y señores diputados, para que aprueben los ocho proyectos pendientes de la manera más expedita posible.

¡Costa Rica no puede seguir luchando con manos vacías contra el poderoso enemigo que tiene por delante, y que prácticamente todos los días enluta a las familias costarricenses!

Mientras tanto, mi Gobierno no se queda con los brazos cruzados y estamos reconociendo la heroica labor de nuestras fuerzas policiales. Los costarricenses quieren policías motivados y dignificados.

Invertiremos veinte mil millones de colones anuales para mejorar el salario de todos los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, y reconocer así la entrega y patriotismo de los casi veinte mil valientes oficiales que trabajan por la seguridad de la nación.

Estamos amortizando la deuda del país con estos héroes, que durante años han sufrido el olvido y el abandono del Estado.

También estamos reforzando aún más nuestra infraestructura policial, para darles condiciones más dignas y centros de vigilancia eficientes a la Fuerza Azul.

Con una inversión de más de ochenta y ocho mil millones de colones, dimos mantenimiento a cuarenta y ocho delegaciones policiales en todo el país, además de la construcción de seis delegaciones nuevas para reforzar nuestra infraestructura policial, y así darles condiciones más dignas y centros de vigilancia eficientes a la Fuerza Azul.

Costarricenses, hemos fortalecido la Policía de Control de Drogas (PCD) para que cumpla de manera más efectiva su labor de investigación de los grupos narco criminales.

Abrimos tres nuevas jurisdicciones para investigación en lugares con alto índice de criminalidad organizada. También hicimos una redistribución de personal para que la PCD pueda mejorar la investigación de casos complejos de narcotráfico y crimen organizado.

Tenemos otro reto en el creciente flujo migratorio que pasa por nuestro país.

En una alianza ejemplar para toda América Latina, unimos esfuerzos con el gobierno de Panamá para atender esta problemática.

Ahora, a través de nuestro Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes y una comunicación constante con el Centro Migratorio Panameño, logramos dar orden a lo que se pudo haber convertido en un caos humanitario, y una amenaza a nuestra seguridad nacional.

Hemos logrado también fortalecer nuestro país ante la criminalidad en el ciber espacio.

Hoy somos mucho más resilientes que cuando asumimos el poder.

No debemos cancelar de nuevo miles de cirugías y citas médicas en nuestros hospitales, o retrasar el pago de nuestros servidores públicos, por la infame acción de los criminales informáticos.

Logramos levantarnos después del hackeo del que fuimos víctimas, y hoy contamos con mayor protección cibernética e instituciones públicas mejor acondicionadas, esto gracias a una inversión de más de cuarenta mil millones de colones.

BLOQUE EDUCACIÓN

Ahora me refiero ahora a la educación de nuestra gente. A la formación de nuestro capital humano.

Le estamos dando alas de nuevo a nuestra educación pública, que una vez fue ejemplo y orgullo nacional, pero que se deterioró por décadas.

Para muestra un botón: dos mil quinientos centros educativos tenían Internet de apenas diez megabytes por segundo. Pusimos a trabajar al

ICE y al MEP, en una alianza patriótica, para garantizar conexión satelital y de fibra óptica acorde con las necesidades modernas.

En menos de un año, hemos logrado la conexión de más de mil quinientos centros con fibra óptica de alta velocidad, que oscilan ahora entre cien y quinientos megabits por segundo.

Nos enorgullece también que novecientas diez escuelas y colegios, en las regiones más remotas del país, ahora se encuentran conectadas al mundo mediante internet satelital.

Este es un hito sin precedentes en la historia de nuestra educación, y un paso firme para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de conectarse, aprender e innovar.

En el año 2023 también dimos un paso importante hacia el mejoramiento de la infraestructura educativa, incrementando el presupuesto asignado en un 113 por ciento, en comparación con el año anterior.

Finalizamos la construcción y remodelación de cuarenta centros educativos, de los cuales seis se erigieron en un tiempo récord durante el mismo año, y pusimos en marcha veintitrés nuevos proyectos.

Además, preparamos los diseños para la reconstrucción y mantenimiento de otros cuarenta centros en 2024. Y otros más de ciento treinta centros educativos están listos para transformarse con fondos del BCIE, y las siete obras pendientes del fideicomiso con el Banco Nacional serán entregadas ahora en mayo.

Para las zonas rurales, costeras y fronterizas, creamos el “Programa Hummingbird”, para que estudiantes de treinta y cinco centros unidocentes, reciban clases de inglés con profesionales especializados.

Destrabamos la pega de treinta años en donde el país solo contaba con diez colegios científicos. Ahora, con el apoyo de las universidades, aprobamos cinco colegios científicos nuevos: dos este año y tres el próximo.

El MEP asumió en 2023 la rectoría de la Formación Tecnológica, bien controversial, como parte del currículo, para formar estudiantes innovadores y creadores de tecnología, con competencias en programación, robótica, ciencia de datos e inteligencia artificial.

Este año se inició la implementación de este cambio en más de mil ochocientos centros educativos, beneficiando a seiscientos noventa y un mil estudiantes. Mientras que, en más de dos mil quinientos centros, estamos utilizando la tecnología en otras materias del currículo, beneficiando a doscientos noventa mil estudiantes. En total, el programa llega a más de cuatro mil trescientos centros educativos y beneficia a novecientos ochenta mil niños, niñas y jóvenes.

¡El 5 de abril del 2024 fue un día glorioso!

Tuvimos la graduación más grande en la historia de este país, gracias al programa de bachillerato para la empleabilidad.

Este programa les dio la oportunidad a esas cinco mil personas de poder sacar su título de bachillerato, la mayoría daban ese sueño por perdido. Además, esos nuevos bachilleres obtuvieron certificaciones de sus habilidades profesionales en áreas de gran demanda de parte del sector privado.

¿Saben qué? Las buenas noticias continúan. Pronto graduaremos diez mil personas más. Y graduaremos a miles de miles más, antes de terminar nuestra administración.

BLOQUE SOCIAL

¡Este Gobierno no afloja en sus políticas sociales!

No permitiremos que nuestro pueblo mendigue oportunidades cuando ellos son dueños de la patria y de sus destinos.

Por eso creamos la estrategia BRETE, para que la gente encuentre trabajo digno y las empresas contraten a las personas con las habilidades que necesitan.

En este momento y en todo nuestro territorio, cualquier persona puede ingresar a la plataforma de la Agencia Nacional de empleo y revisar cuarenta y siete mil oportunidades laborales.

También, se pueden acercar al INA para elegir entre más de ochenta mil cupos de capacitación en programas de informática, ciberseguridad, inglés, y servicio al cliente.

Estamos formando a una nueva generación de jaguares en el campo profesional, quienes impulsarán a Costa Rica en un mundo competitivo y dinámico.

El año pasado capacitamos de forma gratuita a nueve mil personas por medio de los Centros Comunitarios Inteligentes del Micitt.

Muchas de ellas viven en zonas rurales, porque nuestra prioridad es precisamente llevar las oportunidades a los rincones olvidados de Costa Rica.

También, por medio del Programa Nacional de Empleo beneficiamos a veinte mil personas, con programas como EMPLEATE y el programa de Búsqueda Activa de Trabajo, que ahora ofrece un apoyo efectivo a personas desempleadas.

En materia de niños y adolescentes, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia presentó una nueva Política Nacional, con reformas importantes al PANI para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y garantizar el bienestar de las dos mil quinientas personas menores de edad que están actualmente en albergues.

Y fuimos más allá: en diciembre del año pasado y por primera vez en la historia de la institución, el PANI revisó el desempeño de las ciento veintitrés ONG´s que reciben fondos públicos para el cuido de menores de edad. Esa revisión determinará si se renuevan los convenios con el PANI.

Como ningún gobierno anterior, estamos respondiendo a las necesidades de los pueblos indígenas y de las zonas rurales. Por eso invertimos más de dos mil millones de colones en el Fondo de Recuperación de Territorios Indígenas y logramos realizar más de quinientos procesos de ordenamiento en estas zonas.

Llevamos conectividad de Internet a catorce territorios indígenas, con una inversión de doce mil millones de colones.

Llevamos también conectividad a más de noventa mil hogares con estudiantes en el MEP y en vulnerabilidad económica.

Estamos moviendo la aguja del desarrollo en los territorios rurales. El INDER ha invertido más de quince mil millones de colones, beneficiando a unas doscientas mil personas con mejor infraestructura, mejor equipo para sus cosechas y financiamiento de sus negocios.

Además, en estos dos años de Gobierno, más de 16 mil familias de todo el país han recibido una vivienda, producto del trabajo coordinado de las instituciones de este sector, representando una inversión de más de ciento ochenta mil millones de colones.

De los treinta y cinco proyectos de vivienda que estamos ejecutando actualmente, casi la mitad se encuentra en territorios indígenas, lo que representa más de ochocientas cincuenta familias beneficiadas con el bono familiar, con viviendas adaptadas a las necesidades de los pueblos originarios.

Además, con el Plan de Ordenamiento de Franjas Fronterizas (la famosa milla fronteriza), quinientas familias duermen tranquilas porque hoy tienen derechos de propiedad sobre sus propiedades, luego de décadas de desidia y abandono.

También otorgamos, en las zonas rurales, más de novecientas titulaciones y ciento tres arrendamientos, que benefician a más de cinco mil personas, lo que les garantiza el acceso a tierras productivas para trabajar y alimentar a sus familias.

El Programa de Electrificación Rural del ICE le dio finalmente electricidad a más de dos mil seiscientos hogares en zonas rurales del país y mejoró la calidad del servicio a dos mil ochocientas familias de muy escasos recursos.

Mencioné antes que ya derrotamos la inflación que nos heredaron y que le robaba poder adquisitivo a los más vulnerables.

Antes de este éxito, otorgamos un subsidio por inflación para darle respiro a ochenta y tres mil hogares de muy limitados recursos en el momento más crítico; cuando más lo necesitaban.

Y para contrarrestar la inexplicable paradoja de que en uno de los países más lluviosos del mundo todavía tengamos problemas de abastecimiento de agua, tan solo en el último año, el AyA ha invertido alrededor de cincuenta mil millones de colones en infraestructura en todo el país.

Lo que se traduce en la sustitución de kilómetros de tubería para garantizar el acceso al agua potable a muchas más comunidades, como es el caso de los pueblos indígenas de Puente Salitre, en Buenos Aires, o las comunidades de Alto Cohen, Arrocera y Moy, que ahora cuentan con un mejor acceso hídrico que beneficia enormemente su salud, trabajo y desarrollo.

BLOQUE INFRAESTRUCTURA

Hablemos del gran déficit de infraestructura que se acumuló en Costa Rica por décadas.

No es secreto que el pueblo está cansado de las carreteras y puentes que NUNCA se terminan, de la red vial que no recibe mantenimiento, de pasar la vida en presas, de la corrupción que ha carcomido nuestra obra pública.

Ustedes han visto que estamos construyendo infraestructura pública de calidad, en tiempo y sin sobrecostos – incluyendo obras que los costarricenses han esperado por años, o por décadas.

Luego de 40 años, el Ministerio de Obra Públicas y Transportes completará, finalmente, el anillo de circunvalación en la GAM.

Hoy, cuarenta y cuatro mil conductores que transitan diariamente por La Galera se benefician del paso subterráneo que construimos ahí en tiempo récord.

En la ruta Taras La Lima, con una inversión de casi treinta y cinco mil millones de colones, en Cartago, avanzamos aceleradamente poniendo en servicio el desnivel de la Avenida 23.

Esa obra, que no tuvo avances desde el 2020, tendrá el tránsito habilitado a finales de este año, y la concluiremos totalmente antes de abril del próximo año.

Logramos resolver el caos en Alajuela. Instalamos puentes para favorecer la movilidad de quienes viajan desde y hacia Occidente, y solucionamos el acceso al cantón Central de la provincia al mejorar La Radial de Alajuela.

Con solo mil trescientos millones de colones, dimos una solución integral para más de treinta y cinco mil personas que transitan por esta vía al resolver las presas que habían padecido por años.

¡A los queridos vecinos de San Carlos y toda la Región Huetar Norte les digo con satisfacción que, al fin, al fin, hay acciones concretas para terminar la Ruta a San Carlos!

El pasado 30 de abril, publicamos la licitación para el diseño y construcción de la punta sur de la carretera.

También logramos conseguir los trecientos treinta y cinco millones de dólares necesarios para completar la totalidad de la obra.

Así le estamos poniendo fecha de caducidad a una de las mayores vergüenzas en la historia de la construcción de obra pública en el país.

En Guanacaste también vemos el resultado del cambio que estamos impulsando para sacarnos de la inmovilidad y la desidia.

Iniciamos la rehabilitación y mantenimiento del puente La Amistad sobre el río Tempisque, con una inversión de mil cuatrocientos millones de colones, después de años de abandono y descuido.

Intervenimos el puente sobre el Río Barranca y retomamos los trabajos de ampliación de la ruta entre Barranca y Limonal, así como La Angostura, en Puntarenas. Proyectos en los que hemos invertido, hasta el momento, veinticuatro mil millones de colones.

Estamos acabando con la vergüenza de sub-ejecutar presupuestos para infraestructura. El CONAVI invirtió más de treinta y ocho mil millones de colones en el mantenimiento de vías y puentes en todo el país en el año 2023. Esto representa un 97 por ciento de ejecución efectiva del presupuesto destinado para este fin.

Por su parte, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) aprobó en el 2023 más de veinte mil millones en proyectos para mejorar la red vial cantonal, compra de maquinaria e infraestructura para doce municipalidades.

La Ruta 32 también ha sido un tema vergonzoso para el país. No permitiremos que esta inversión de más de cuatrocientos sesenta millones de dólares sea un desperdicio.

Ya habilitamos el puente Virilla sobre esta ruta y llevamos un 90 por ciento de avance en la ampliación. Vamos a concluir el trabajo antes de julio del próximo año.

El pueblo limonense demanda a gritos la Marina y la terminal de cruceros para mejorar la calidad de los servicios turísticos, generar empleo y atraer inversión a esta provincia que tanto necesita salir del olvido por parte del Estado costarricense.

Otra interpretación arbitraria de la Contraloría General de la República está atrasando y amenazando esta inversión fundamental para rescatar Limón.

Sobre este proyecto, que generará una inversión inicial por más de ochocientos cincuenta millones de dólares y dará empleo a veinte mil personas, la Contraloría nos recuerda que:

“No debemos aprovechar recursos del sector privado a través de Alianzas Estratégicas que la ley permite”.

Nos dice que, en su opinión, debemos usar una licitación pública que implica endeudar al Estado, o cortar los presupuestos de educación, seguridad e infraestructura.

En su opinión, es mejor seguir hipotecando el futuro de la juventud al endeudar más al país.

No vamos a permitir que opiniones e interpretaciones de la ley basadas en preferencias personales le hagan tanto daño a Limón.

JAPDEVA, MIDEPLAN y las municipalidades, lograron, al fin, iniciar la ejecución de los recursos del canon de APM Terminals. Es inadmisible haber tenido cuarenta y cuatro mil millones de colones ociosos en una de las provincias que más necesitan de inversión.

En el Pacífico tenemos una ruta clarísima para el puerto de Caldera que vamos a concesionar, por medio de un concurso público internacional con los estándares de transparencia más altos posibles.

Nuestro plan es lanzar el Cartel de Licitación en setiembre de este año.

La infraestructura es importante para agilizar la movilidad de las personas y dinamizar la economía del país.

Sin embargo, existen riesgos importantes debido a la falta de mantenimiento y abandono.

La Comisión Nacional de Emergencias invirtió el año pasado más de sesenta y siete mil millones de colones en setenta y nueve obras de infraestructura en comunidades afectadas por desastres como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales o sismos.

Le agradezco a los diputados la aprobación del préstamo que gestionó el gobierno por trescientos cincuenta mil millones de colones para financiar el Programa de Emergencia para la Reconstrucción integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).

Ya estamos reconstruyendo y habilitando más de quinientas carreteras, puentes, centros educativos y viviendas en todo el país, dañadas por desastres naturales, pero también por años de descuidos.

No podemos permitir que más familias pierdan seres amados por un puente en mal estado, por el paredón de una carretera que no ha sido atendido en años, o que nuestros estudiantes y docentes corran peligros innecesarios en escuelas y colegios sin mantenimiento ni reparaciones por años.

BLOQUE DE SALUD

La salud de nuestra gente siempre es una prioridad indispensable y no negociable.

Los Turrialbeños ahora tienen un nuevo hospital con una inversión de cincuenta y siete mil millones de colones por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

También invertimos más de quinientos veintiséis mil millones de colones en mejoras para diferentes especialidades en los hospitales San Rafael de Alajuela, Rafael Ángel Calderón y el Blanco Cervantes.

Además, la Caja tomó la decisión de priorizar la inversión, equipamiento y puesta en ejecución de los nuevos hospitales de Golfito y Limón.

En el caso del Caribe, ya adquirimos los terrenos para la construcción del nuevo hospital Tony Facio.

También tenemos buenas noticias para los puntarenenses.

En el segundo semestre de este año tendremos listo el nuevo Hospital Monseñor Sanabria, otra obra que la provincia ha esperado por años, y que ahora sí es una realidad.

Queremos que la Caja llegue por fin al Siglo 21. Es indignante que aún en estos tiempos, ir a los hospitales públicos sea sinónimo de filas, mientras que sacar una cita pareciera como mendigar un servicio por el cual los asegurados pagan: Ellos no están pidiendo caridad.

Las listas de espera en los centros públicos de salud son una vergüenza arrastrada desde hace demasiado tiempo, y por eso tenemos una estrategia para atender esta injusticia.

Hay avances positivos en los principales servicios médicos, por ejemplo: En oftalmología logramos una reducción de sesenta y siete días en la espera, de ciento cincuenta y tres días en ortopedia, y de sesenta y cinco días en promedio en otras especialidades.

También incluimos dentro del EDUS la opción de que los usuarios puedan calificar los servicios que reciben. Por años, los costarricenses han sufrido de malas atenciones y tratamientos deficientes sin poder decir nada, nosotros los estamos empoderando.

En las próximas tres o cuatro semanas estaremos subiendo al SICOP la licitación de la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños. Le estamos poniendo fin a la espera por décadas de esta importantísima instalación hospitalaria.

Finalmente, estamos logrando mejoras sustanciales en la eficiencia y productividad de los médicos especialistas.

Una causa principal de las listas de espera es la cantidad insuficiente de estos profesionales al servicio de la Caja.

Ese déficit también aumenta los costos de la institución, debido a la necesidad de pagar costosísimas jornadas extraordinarias a un puñado de especialistas.

La Caja hará lo que tenga que hacer para terminar las listas de espera, así como cualquier abuso de los grupos que quieren mantener esas listas para beneficio propio. Independientemente de quiénes sean éstos.

LO QUE VIENE Y CIERRE

Costarricenses, mis palabras -hasta ahora- resumieron solamente algunos ejemplos de los logros de esta administración.

En este esfuerzo enorme me acompaña un equipo de Gobierno entregado y capaz, pero sobre todo, me acompañan ciudadanos patriotas que se saben jaguares, y que no están dispuestos a que nadie les arrebate el ímpetu con que se encaminan hacia un destino de mayor prosperidad y desarrollo.

Sabemos que en ese camino toparemos con obstáculos, sin duda. Habrá algunos que aún quieren seguir ordeñando vaquitas mal comidas.

Los que prefieren ovejas obedientes que jaguares empoderados.

Los que no quieren que continúe la revolución del “sí se puede” y de la prosperidad compartida.

Los que nos quieren dormidos y dóciles.

Este es el momento, compatriotas, de preguntarnos por el papel que jugamos en la historia de Costa Rica.

REFERÉNDUM

Señoras y señores diputados, mírense a los ojos y tóquense el corazón.

¿Creen ustedes haber estado a la altura de las necesidades de nuestro pueblo y de nuestra Patria?

Ustedes saben, al igual que yo, que el pueblo de Costa Rica piensa que ustedes han quedado debiendo, porque esta Asamblea Legislativa no ha avanzado efectivamente, mucho menos aprobado la inmensa mayoría de las iniciativas de ley de interés del Gobierno.

Al día de hoy, hemos presentado setenta y tres proyectos de ley. De esos, solo dieciocho se han convertido en leyes, y de las cuales nueve son los presupuestos de la República.

Esto evidencia que hay una enorme obstrucción a las propuestas de interés del Ejecutivo.

Les voy a dar un ejemplo.

Hace dos años presentamos el proyecto de ley de reforma del MINAE para proteger mejor nuestro ambiente y facilitar el desarrollo de nuestra economía.

Este proyecto es un ejemplo claro de la reforma del estado que necesita el país.

Hoy hay cuatrocientas treinta mociones obstaculizando su avance en la comisión de reforma del estado.

Reconozco que la Asamblea Legislativa ha aprobado proyectos importantes como el empréstito por setecientos millones de dólares para atender obras que hoy ponen en riesgo la vida de miles de personas.

Sin embargo, ¿cuánto se tardaron en aprobar este crédito? Pareciera que el sentido de urgencia -o de riesgo inminente- no existe en este Congreso, y los ciudadanos tienen esto muy claro en sus mentes.

¿Cuánto pudimos haber avanzado en todos estos meses perdidos en las quinientas dos obras, incluyendo carreteras, puentes, líneas ferroviarias, centros educativos y proyectos de vivienda?

Los proyectos de seguridad, consensuados por los presidentes de los Supremos Poderes, están atascados – mientras las bajas en la guerra de pandillas y las víctimas colaterales se siguen acumulando en nuestros cementerios.

Igualmente, atascada está la reforma a la ley de contratación pública para construir obras que no impliquen más deuda pública, mientras cada año gastamos cincuenta mil millones de colones en alquileres del gobierno.

Nuestro compromiso ha sido, y continuará siendo, impulsar los proyectos positivos para el país, independientemente de quién los haya presentado.

Al gobierno no le interesa ponerse medallas vanidosas, lo que nos interesa es el bienestar del país.

Como el apasionado demócrata que soy, respeto la separación de poderes y acepto el poder que ustedes han ejercido para obstruir la labor del Gobierno.

Sin embargo, y precisamente dentro del marco de nuestra Constitución, les informo la intención del Poder Ejecutivo de promover un referéndum para que la ciudadanía decida si está de acuerdo o no con aprobar proyectos de ley indispensables para el futuro del país.

Menciono ejemplos de los proyectos que podríamos someter a la decisión del pueblo.

Obviamente, esta no es la lista completa o definitiva de los proyectos en un posible referéndum múltiple:

•

Flexibilización de jornadas laborales 4/3.

•

Armonización del mercado eléctrico.

•

Eliminar desconcentraciones máximas de los 5 consejos del MOPT, de varios órganos del MINAE, y del MAG.

•

La construcción de la Ciudad Gobierno.

•

La ley de JAPDEVA para autorizar una alianza público-privada para la construcción y operación de marina y terminal de cruceros.

•

Eliminar tarifas mínimas de honorarios profesionales.

• Venta del Banco de Costa Rica y de BICSA.

El Gobierno considera que no hay nada más democrático y sublime que la decisión directa del pueblo.

La decisión de promover el referéndum está tomada, y se podría reversar solo si ustedes están dispuestos a comprometerse a una agenda legislativa país y no partidista.

De otra manera, en los próximos días tomaremos la decisión sobre la ruta exacta para someter a la democracia directa importantes proyectos de ley.

Ustedes saben bien que existen dos opciones.

La primera es que el Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa una propuesta de referéndum para que la aprueben al menos 29 diputados.

La segunda opción es que se presente al TSE una solicitud para realizar un referéndum por iniciativa de los ciudadanos, para que el pueblo legisle de manera directa, sin participación de los diputados.

Con la transparencia que me caracteriza, repito que la escogencia de ruta dependerá del diálogo que podamos entablar -o no- con el nuevo directorio legislativo y los nuevos jefes de las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea.

Es claro que este referéndum representaría un reverdecer de nuestra democracia. Un hito en el fortalecimiento de nuestra libertad y voluntad como pueblo.

Estoy orgulloso de ser un presidente que podría hacer un poco más cierto aquello de que Costa Rica es la Suiza de las Américas, en vista de que Suiza es una de las democracias más sólidas del mundo, y recurre frecuentemente a los referéndum, a la democracia directa.

LLAMADO A TERMINAR LA DISCORDIA

Me dirijo hoy a los miembros del Poder Legislativo, Poder Judicial, medios de comunicación, partidos políticos, funcionarios de nuestras instituciones, sindicalistas y demás organizaciones de la sociedad civil:

Extiendo mi mano franca para que nos pongamos a trabajar en paz y juntos por Costa Rica.

A pesar de mi sinceridad y vehemencia al comunicarme con nuestro pueblo, les aseguro que mi corazón no alberga rencores.

Este no es el momento para egos ni revanchas.

No dejemos que los enemigos del país nos roben el desarrollo que nuestro pueblo merece.

No otorguemos más poder al crimen organizado, a los que han tomado nuestras instituciones para su beneficio, ni a quienes defienden intereses mezquinos.

No deben confundir irrespeto con la indignación que causan las injusticias y abusos que todavía hay en nuestro país.

No es irrespeto, es el desconsuelo de saber que hay costarricenses que duermen con hambre.

El Gobierno seguirá trabajando y avanzando contra cualquier viento y contra cualquier marea que intente impedir el bienestar de todos los costarricenses.

Nadie, -nadie- acallará nuestra voz. Seguiremos informando y despertando al pueblo.

A los ciudadanos les ruego que no sean siervos menguados.

Les exhorto a que ejerzan sus derechos con pasión, porque un futuro próspero requiere de gente valiente, de la gente que despierta en la forma de jaguares empoderados.

Les ruego que se hagan oír cuando los depredadores intenten mantener o recuperar sus privilegios – y que griten más duro aún, cuando traten de establecer nuevas prebendas indecentes.

El jaguar que es ahora Costa Rica se escuchará rugir fuerte en toda América Latina y en el mundo en décadas por venir.

Esa es la Costa Rica que debemos ser, la que merecemos, la que le debemos dejar a nuestros hijos, la que avanzará sin miedo y sin obstáculos hacia la riqueza y la prosperidad, la que está dejando su huella de grandeza, la que hará que las futuras generaciones crezcan y vivan en una patria mejor.

Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a toda Costa Rica.

Muchas gracias

