Ciencias y letras: ¿Dios o no Dios?

La discusión continuará siempre, hay tantas razones para no creer en Dios como las hay para creer. No voy buscando discusión estéril, no, lo que busco es sembrar la duda, a los unos y los otros, porque desde la duda es desde donde cada quien puede, si lo desea, encontrar la verdad: su-mi verdad.

Hace muchos años fui muy crítico de la Encíclica “Fides et ratio”, el papa Wojtyla escribió algunos libros muy filosóficos, primero que nada, este papa fue muy polifacético y con un carisma excepcional. De una pluma no tan extraordinaria como la de Ratzinger, menos aún que la de Hans Küng (teólogo católico de Tubinga, compañero y adversario ideológico de Ratzinger (supo opinar con tino las más de las veces. Específicamente, Fides et Ratio fue para mí un reto, porque yo había utilizado una especie de dos cerebros (sic) (podría decir dos hemisferios pero no quiero pelear con los neurólogos ni los psiquiatras, nunca nos entenderíamos), siempre racionalicé mis pensamientos con facilidad, tengo una capacidad analítica nata, paralelamente fui educado dentro de la religión católica y nunca he abandonado esa parte de mi vida (aunque sin ser ortodoxo) y nunca me dio conflictos existenciales, no, porque una cosa no se mezclaba con la otra.

Fides et Ratio no estaba escrita acorde a mi manera de pensar, nunca necesité racionalizar a Dios: Éste es una abstracción indescifrable, irracional, no se puede hacer una especie de teología práctica, Spinoza lo intentó en vano muchos años, Kant ni siquiera se interesó en hacerlo.

La ciencia para funcionar adecuadamente, debe marginar a Dios durante sus elucubraciones, de otra manera sería incapaz de racionalizar de manera adecuada. Conste que no digo que un científico debe ser ateo (de paso no creo en el “Ateo Puro”, quizá sean escépticos) ni creyente, pero si creo que durante los actos científicos debe abstenerse de meter o involucrar a Dios (o la idea de Dios) en su desarrollo científico. Tenemos que recordar que durante más de mil años la ciencia conocida estaba en la iglesia, por tanto esta era inseparable de la idea de Dios: “judeocristiana”.

Los últimos cinco siglos y más especialmente los últimos ciento veinte años, esto cambio radicalmente. Las letras, por el contrario no tienen esa necesidad de dicotomía, pueden perfectamente desarrollarse junto a la idea de Dios, sin que esto medre en su desarrollo.

No es muy frecuente que la investigación científica una Ciencias y Letras, pero sucede, sin embargo una de las dos predomina durante el acto del pensamiento hacia las ciencias o hacia las letras.

Cuando nació la idea de “física de partículas”, física cuántica, me parece que hasta la poesía puede desarrollarse dentro de ella, por las abstracciones que se necesitan para “desmenuzar partículas”, ya no estamos dentro de lo tangible.

Evitar poses dramáticas de ateísmo, no debemos ganar posición en la comunidad científica haciendo alarde de ateísmo, no es necesario.

En Fides et Ratio, Wojtyla trató de juntar ambas posiciones de un plumazo, creo que a manera de catequesis doctrinal es aceptable, pero innecesaria.

La existencia de Dios (o la inexistencia) es imposible de demostrar, quizá la física de partículas lo consiga algún día por todas las contradicciones que encierra, por ejemplo “tiempo curvo”, que demuestra la formación de los “agujeros negros”, de esta manera tarde o temprano tenemos que llegar a la idea absoluta de Dios.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.