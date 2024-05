Asesinando la gallina de los huevos de oro

En las últimas semanas se han dado dos noticias que, por alarmantes, no dejan de ser una advertencia para el país en general. La primera fue que una de las playas de Guanacaste estaba considerada la más cara en todo el territorio nacional, la segunda era que la Ciudad de San José estaba considerada la más cara de América Latina… y yo le agrego cosas como: que en un hotel ubicado en Sarapiquí le cobran a los huéspedes siete dólares por una cerveza, lo cual -la exageración de los precios en los lugares turísticos- es la norma en todo el país.

Como señala Marco Otoya en un artículo de su autoría: el crecimiento del turismo en Costa Rica, y de la serie de servicios y actividades conexas, estimulan el desarrollo nacional, facilitando no solo la generación de empleo y la atracción de inversión sino también la creación de procesos de innovación y aprendizaje ligados al aprovechamiento de diferentes servicios ambientales. Esto ha sido posible gracias a los diversos factores que posicionan al país con ventajas comparativas y competitivas, en algunos casos únicas, con respecto a otras naciones.

Y es que el turismo es considerado uno de los principales motores de la economía costarricense debido al impacto que genera en diversas actividades del país, capaz de generar múltiples encadenamientos. Por este motivo es fundamental cuidarlo, no solo en este momento de recuperación, sino de cara al futuro, para que sigan ingresando divisas a la economía nacional. Todas las actividades tienen que ver con el turismo y se benefician, si al turismo le va bien al país le va bien. El turismo es una de las alternativas que tiene el país, para seguir jalando la economía nacional.

Hasta ahora todo bien… pero no es así. Desde que el turismo se incrementó en el país, los precios de todos los bienes y servicios aumentaron sin razón aparente. Muy por encima de la tasa de inflación registrada año con año. Y en los últimos años, que no ha habido inflación, continuaron aumentando. Esto para los ciudadanos comunes y corrientes, como Usted y yo. Y en las instalaciones turísticas, como hoteles, restaurantes y otros establecimientos, los precios alcanzaron sumas exageradas. Sino compruébelo Usted mismo yendo a cualquiera de ellos, sobre todo en las playas.

Los que están lucrando con ello lo justifican diciendo que es país tiene muy altas tasas de impuestos y cargas sociales, lo cual no es cierto, sino que la razón principal es que buscan ganancias com márgenes mayores al 200 por ciento, como mínimo, por encima de los costos totales de producir el bien o dar el servicio. (Además, todavía persisten exenciones impositivas para ciertas inversiones y actividades turísticas, que ya no se justifican).

Ello está convirtiendo a nuestro país en un destino poco atractivo para el turismo internacional, ya que las riquezas naturales de las que gozamos se encuentran también en otros países, y un turista que se sienta explotado de seguro no volverá.

No podemos negar los beneficios obtenidos a través del turismo, sobre todo en regiones que antes no ofrecían mayores atractivos para el empleo y el comercio, pero cuidado, la codicia desmedida llegará a matar esta gallina de los huevos de oro.

Creo que ha llegado el momento en que el Gobierno de la República intervenga de alguna manera y ponga freno a este asesinato lento de nuestra gallinita… pues de nada sirven los enormes esfuerzos que se han realizado para controlar el déficit fiscal, abaratar la deuda pública y de alguna manera controlar los precios de los servicios públicos, si la codicia y la ambición de quienes lucran en el campo del turismo camina por otro lado.

¿O es que no se dan cuenta que el éxito de esta actividad radica también en que resulte atractivo venir a nuestro país, por tener precios razonables?

La caída del turismo durante la pandemia fue una lección muy positiva, nos mostró lo que podría pasar si el flujo de visitantes decae hasta el punto de afectar a todos y cada uno de los negocios relacionados con el turismo, y éso es lo que estamos preparando: porque resultará muy pronto más barato ir a Nicaragua, Panamá o El Salvador.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría