¿Cómo hemos llegado a esto?

Columna Poliédrica

Hay gente que lo considera a uno un pesimista y no queda más que contestarles que sí, pero un pesimista de la razón y no de tipo biológico. Cuando observamos lo que está pasando con el tema del razonamiento de la electricidad, no queda más que mirar al horizonte y entristecerse; cómo hemos llegado a esta situación, cómo es posible que estemos en esto, son preguntas que cualquier costarricense medianamente informado se hace.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como dijo José Figueres Ferrer, nació como una institución soñada. Uno de sus principales ingenieros, José Manuel Dengo Obregón, no me cabe la menor duda que se moriría de la tristeza de observar en la situación en que estamos; no solo señalaría la falta de planificación sino el devenir que ha tenido la institución en los últimos años, en mucho producto de las políticas impulsadas en el gobierno en que él participó como Vicepresidente (1986-1990), año en que he insistido comenzó la debacle del Estado de Bienestar Costarricense.

En otros países con menos precipitación de lluvia no tienen problemas de racionamiento. Hablamos de países europeos que han tenido la capacidad de ir migrando a energías limpias y no se enfrentan a este tipo de circunstancias dada la planificación que hacen de su matriz eléctrica; lo que está pasando en Costa Rica se debe a una mala planificación del desarrollo eléctrico del país y a las malas decisiones que desde hace mucho tiempo se vienen adoptando por parte de nuestros gobernantes y por quienes han dirigido a la institución.

Ahora bien, los trabajadores del ICE son cómplices de la situación. Las diferentes organizaciones y también a nivel individual, han callado miserablemente ante las decisiones que socavan a la propia institución, se trata de una complicidad que atenta contra ellos mismos; sin embargo, en lugar de denunciar y dar a conocer a la opinión pública el sabotaje que se da desde adentro, han optado por el silencio cómplice y han dejado que la institución se deteriore y llegue a los extremos que estamos viviendo.

A los costarricenses ya ni siquiera se nos puede llamar domesticados, hemos llegado a un estado de pasividad cercano al de un difunto. No hay un cuestionamiento mínimo de la situación, simplemente nos acomodamos y comenzamos a ver de qué forma afrontamos el racionamiento; ni siquiera preguntamos cuáles son los criterios que se utilizan para establecer los horarios de racionamiento y cuál es la razón de que a una zona geográfica le toque una franja horaria determinada.

Ahora es el ICE, ayer fue la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y mañana será, otra vez, las universidades públicas, por ejemplo. Las instituciones del Estado Social costarricense están siendo atacadas para desmantelarlas y mientras tanto la mayoría de la población está ocupada en el fútbol y en la basura que proyecta la mayoría de medios de comunicación que han usufructuado del espectro radioeléctrico costarricense, prácticamente gratis.

Debemos reaccionar ante las situaciones que se están dando, porque de lo contrario veremos a la sociedad costarricense caer en un retroceso que no será posible revertir. Los servicios de agua potable y de electricidad son fundamentales para tener una sociedad próspera, para un desarrollo humano adecuado, para tener una salud y una calidad de vida mínima; los más jóvenes tienen que dar un paso al frente y darse cuenta que los principales afectados serán ellos en el mediano y largo plazo, la reacción tiene que ser ya o pronto será demasiado tarde.

He escrito muchas columnas en este medio de comunicación y he de confesar que me siento impotente. No porque considere que las personas, después de leer los textos que aquí se publican, deban salir a manifestarse o a protestar, no, sino porque ante el llamado que hacen otras personas más reputadas y con más autoridad que el suscrito, lo que se evidencia es una completa indiferencia en relación con el devenir de nuestra sociedad.

Necesitamos mantener viva la chispa. En las sociedades cuando uno menos espera y sin que nadie lo pueda prever, se enciende la conciencia colectiva para luchar por las cosas que verdaderamente valen la pena en una sociedad como la costarricense.

(*) Andi Mirom es Filósofo

columna poliédrica.blogspot