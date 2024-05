Servicio ferroviario-marítimo internacional de China gestiona 300.000 contenedores en 2024

Nanning, 12 may (Xinhua) — El servicio intermodal ferroviario-marítimo de China, que forma parte del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo, ha gestionado más de 300.000 contenedores estándar de mercancías en lo que va del año, según informó hoy domingo China Railway Nanning Group Co., Ltd.

Los bienes exportados desde China comprenden principalmente autopartes, motocicletas y generadores de energía, y los bienes importados son principalmente grasa de Indonesia y pulpa de madera de Vietnam, de acuerdo con Huang Jiangnan, jefe de la estación ferroviaria este del puerto de Qinzhou.

Los trenes intermodales han transportado un total de 1.143 tipos de importaciones y exportaciones, destacó Huang.

Lanzado en 2017, el Nuevo Corredor Comercial Internacional Terrestre-Marítimo es un pasaje comercial y logístico construido por regiones de nivel provincial en el oeste de China y miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, siglas en inglés).

El corredor comercial se ha ampliado para cubrir 71 ciudades en 18 regiones de nivel provincial en China y se extiende a 503 puertos en 121 países y regiones.