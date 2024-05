Las guerras perdidas con China

A los que nos ha tocado vivir estos primeros años del Siglo XXI hemos presenciado la exacerbación del absurdo hasta lo ridículamente irracional. Al parecer, los avances científicos y tecnológicos de los que se enorgullece la humanidad y que cada vez incrementan la calidad de vida, se contraponen a las estupideces que cometen quienes ocupan los altos cargos de decisión política, sobre todo en aquellos países que, por su poderío, deberían ser, al menos, sensatos. Pero no, todo parece indicar que la senda del retroceso es la escogida por las grandes potencias, y todos los demás deben sufrir sus consecuencias, sin la posibilidad de protesta, siquiera.

Esto es lo que denomino las guerras perdidas, pues la historia nos ha demostrado que en múltiples ocasiones semejantes posturas ha provocado la caída de los imperios, por más fuertes que hubieran sido. Y voy a poner algunos ejemplos de la situación actual.

La primera de ellas es la guerra tecnológica y comercial de los Estados Unidos de Norteamérica contra China, producto de la ambición y la codicia del primero, que ha estado acostumbrado a expoliar los recursos de los países pobres e indefensos, ya sea mediante la amenaza abierta o solapada, o el engaño. La imposición de sus designios está acabando. Ya está demostrado que China, tarde o temprano, resultará victoriosa en esta guerra, pues su capacidad de sobreponerse a los ataques norteamericanos en los campos en que se está desarrollando.

La última noticia señala que los norteamericanos impondrán impuestos del 100 por ciento a los automóviles eléctricos chinos que se importen hacia su territorio…. Y me pregunto: ¿cuánto daño le podría causar a la economía china una decisión como ésta? Dado el tamaño de la misma no creo que sea nada significativo. Esto no es más que un gesto que busca la aprobación de la población más ignorante de los EEUU en un momento de campaña electoral.

También podríamos señalar la actitud beligerante que desarrolla el Comando Sur del Ejército de los EEUU ante el fortalecimiento de algunos países hispanoamericanos, en el sentido de ser ahora más independientes en la toma de decisiones políticas y económicas.

La triste señora que lidera dicho organismo asume posturas imperialistas trasnochadas y realiza declaraciones que están, al menos, fuera de tono. Ya se acabaron los tiempos en que el Comando Sur, que se ubicaba en la Zona Norteamericana del Canal de Panamá, en el siglo pasado, promovía, apoyaba y daba soporte a las dictaduras que invadieron el continente, con sus secuelas de muerte y desapariciones forzadas. Hoy nuestros países han madurado un poco, como consecuencia de las miserias sufridas, con algunas excepciones, y vemos cómo nuevos liderazgos se atreven a enfrentar las aspiraciones del imperio norteamericano.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, volvió a cuestionar el interés de China hacia América Latina e insinuar que Pekín persigue objetivos militares con la expansión de su presencia en la región.

Según una información suministrada por la agencia Sputnik y publicada por Elpais.cr se señalaba lo siguiente: ¿Por qué hay tanto enfoque en la infraestructura crítica de los chinos en este hemisferio?», preguntó Richardson en la 9.ª Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC, por sus siglas en inglés) celebrada el jueves en Miami.

La general estadounidense sostuvo que la influencia del gigante asiático en Latinoamérica va en aumento mediante proyectos críticos como la construcción de grandes puertos, que le dan acceso a los valiosos recursos naturales de la región a expensas de los intereses de las poblaciones locales. «Estamos preocupados sobre el potencial uso militar [de esas infraestructuras]», agregó.

«El primer megapuerto que China hizo en Latinoamérica solo va a hacer más fácil para los chinos extraer estos recursos de la región», afirmó Richardson, agregando que Latinoamérica está lejos de beneficiarse de las riquezas naturales que tiene, al tiempo que Pekín cuenta con diferentes acuerdos firmados con 21 países de la región.

La preocupación no se limita únicamente a la extracción de recursos, sino que se extiende a la seguridad cibernética y la protección de datos. América Latina, como otras partes del mundo, ha sido blanco de ataques cibernéticos, incluyendo ransomware, que han debilitado las redes de información críticas.

Richardson señala la importancia de educar e informar sobre los riesgos asociados con permitir que la infraestructura crítica, como los sistemas de escaneo de carga portuaria, caiga bajo el control de entidades vinculadas al gobierno chino.

La pregunta sobre “¿Quién va a tener todos los datos?” subraya la urgencia de asegurar que la información sensible no sea explotada para propósitos adversos.

Según Richardson, la cooperación de los países latinoamericanos con China supone que las empresas estadounidenses tienen que desplazar a los chinos para ocupar su lugar. «Tenemos que salir al terreno a competir por estos contratos en los países donde todavía están bajo consideración», dijo.

Más claro no puede estar. No hay ningún disimulo diplomático, nuevamente se escoge el garrote en vez de la zanahoria, y ello no les beneficia en nada.

La guerra industrial comercial entre China y los Estados Unidos es un conflicto comercial iniciado en marzo de 2018, después de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunciase la intención de imponer aranceles de 50 000 millones de dólares a los productos chinos bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, argumentando un historial de «prácticas desleales de comercio», robo de propiedad intelectual y una transferencia forzada de tecnología americana a China. En represalia, el gobierno de la República Popular China impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses, incluyendo en particular la soja, una de las principales exportaciones de Estados Unidos a China.

De allí en adelante la situación se ha complicado cada vez más y no se ve a corto o mediano plazo que pueda solucionarse de alguna manera. Cuando la codicia y la ambición están de por medio en estas decisiones la razón no prima.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría