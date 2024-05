Presidente Milei rechaza que exista atraso cambiario en Argentina

Buenos Aires, 15 may (Xinhua) — El presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó hoy miércoles que el país sudamericano tenga un atraso cambiario (caída del tipo de cambio real multilateral) y destacó que la tercera economía de América Latina atraviesa un proceso de «estabilización y desinflación con corrección de precios relativos».

El mandatario disertó este día por espacio de una hora en un ciclo de charlas organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde, además, aseguró que su administración está «muy cerca de abrir» el mercado de cambios para la libre compraventa de divisas.

Milei ponderó que «no hay déficit fiscal, el riesgo país está cayendo, no estamos perdiendo reservas ni estamos necesitando el financiamiento de nadie», y aseguró que «el problema no está en el atraso del tipo de cambio» sino que radica en que el país «sufrió un ‘shock’ de productividad que se llama 20 años de populismo».

El mandatario cuestionó a los economistas y analistas locales que consideran que hay un «atraso cambiario» y dijo que una eventual devaluación de la moneda nacional «lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres e indigentes».

Milei asistió al evento, que se desarrolló en el Alvear Palace Hotel de la ciudad de Buenos Aires, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros del Interior, Guillermo Francos, de Economía, Luis Caputo, y de Defensa, Luis Petri; y las ministras de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

«Dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, me parece relevante tener este debate, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque, desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal», sostuvo el presidente argentino.

Señaló que si el país sudamericano tuviera «un problema de atraso tendríamos una sistemática caída de las reservas… Pero no paramos de comprar» dólares para las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Agregó que desde diciembre, cuando asumió la Presidencia, el BCRA pudo «reconstruir» su patrimonio, el que estimó en más de 25 mil millones de dólares.

El Gobierno anterior, según el dirigente liberal, dejó un Banco Central «patinándose (despilfarrando) 45.000 millones de dólares».

En cuanto a la libre compraventa de divisas, algo que está restringido en Argentina desde hace años, el mandatario dijo que su gestión prevé lanzar «una competencia de monedas».

Milei retomó además en su discurso la propuesta de cerrar el BCRA, uno de los ejes de su campaña electoral en 2023.

«En la medida que la economía se expanda, la cantidad de pesos va a ser relativamente más chica», y entonces se podrá dolarizar la economía y «eliminar el Banco Central. Y se terminará la posibilidad de que cualquier político ladrón de este país los vuelva a robar», señaló el mandatario.

De acuerdo con información difundida por la prensa local, «desde hace varias semanas el Gobierno está enviando señales de que la política cambiaria no cambiará y que no habrá devaluación, ni cambios bruscos. Por otra parte, ratificó la política de ajustes diarios del dólar a un ritmo de 2 por ciento mensual que lleva adelante el Banco Central».

«Un sector de economistas y analistas sostiene que este esquema no puede perdurar en el tiempo porque los exportadores optarán por no liquidar a estos precios», explicó recientemente el diario «La Voz del Interior», de la provincia de Córdoba (centro).

El Gobierno argentino ha dispuesto un severo ajuste del gasto público desde diciembre a la actualidad en un contexto de contracción de la economía y medidas para tratar de contener la inflación.

De acuerdo con el ministro Caputo, la inflación está volviendo a niveles de un dígito mensual, luego de haber alcanzado una cifra récord de 25,5 por ciento mensual en diciembre pasado.

Argentina registró una inflación del 289,4 por ciento interanual y del 8,8 por ciento en abril, el primer dato mensual de un dígito desde octubre pasado, según informó la víspera el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Analistas privados consultados por el BCRA estimaron una proyección de precios de 189,4 por ciento interanual para 2024.