Primer ministro chino se reúne con Putin para tratar lazos bilaterales

Beijing, 16 may (Xinhua) — El primer ministro chino, Li Qiang, se reunió hoy jueves con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien se encuentra en China de visita de Estado, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing.

Li expresó que en los últimos años, bajo la orientación estratégica de ambos jefes de Estado, China y Rusia han estado desarrollando relaciones bilaterales sobre la base de no alianza, no confrontación y no apuntar a ningún tercero. Añadió que su cooperación práctica en diversos campos se ha promovido de manera constante, los intercambios entre personas y subnacionales han florecido, y el apoyo público a las relaciones amistosas entre los dos países se ha consolidado cada vez más, dando un ejemplo de coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa entre países importantes.

Señalando que este año se celebra el 75º aniversario de los lazos diplomáticos entre China y Rusia, Li dijo que China está dispuesta a trabajar con Rusia para seguir la orientación estratégica de ambos jefes de Estado, consolidar y llevar adelante su amistad de larga data, profundizar la cooperación en diversos campos, promover el desarrollo común de China y Rusia, beneficiar mejor a los dos pueblos y contribuir a la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

Li sostuvo que China está dispuesta a trabajar con Rusia para promover la sinergia y profundizar la cooperación entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, promover la integración regional y el desarrollo de la integración económica regional, mejorar la liberalización y la facilitación del comercio, y profundizar la cooperación en áreas como la economía, el comercio, la energía y la conectividad.

Las dos partes deben aprovechar los Años de la Cultura China-Rusia como una oportunidad para promover aún más la cooperación en los campos de turismo cultural, deportes, juventud y atención médica y de salud, y mejorar continuamente el entendimiento mutuo y la amistad entre los dos pueblos, indicó Li.

A su vez, Putin dijo que las relaciones entre Rusia y China se basan en la igualdad recíproca, el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida, y se ajustan a los intereses de ambos países y sus pueblos.

Tras señalar que las relaciones entre Rusia y China han alcanzado el nivel más alto, Putin añadió que Rusia está dispuesta a trabajar con China para aprovechar la celebración del 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales como una oportunidad para fortalecer aún más la cooperación en campos como economía, comercio, energía, agricultura y construcción de infraestructuras, hacer que los Años de la Cultura Rusia-China sean un éxito, profundizar los intercambios culturales y entre pueblos e impulsar la asociación estratégica integral de coordinación Rusia-China para una nueva era a un nuevo nivel.