Raquel Loría, nueva presidenta de la FEUNA

San José, 16 May (DNP).- El pasado 13 de mayo, el estamento estudiantil de la Universidad Nacional ( UNA) realizó las elecciones del directorio de la Federación de Estudiantes (FEUNA). En este proceso democrático se eligió a Raquel Loría Quesada como presidenta de la FEUNA, quien encabezará el directorio con el respaldo de la agrupación Colmena.

Según datos proporcionados de manera extraoficial por el Tribunal de Elecciones Estudiantiles (TEEUNA), la fórmula Colmena, única que se inscribió en el proceso electoral, obtuvo un total de 1480 votos, que representaron el 87.2% de los votos emitidos. Por otro lado, se registraron 100 votos nulos y 110 votos en contra. Además, se seleccionaron a como representantes para el Consejo Universitario, a Natalia Acuña Céspedes y Emily Montero Guzmán, quienes obtuvieron 1255 y 1253 votos, respectivamente. Según datos del órgano electoral, en el padrón estudiantil de la UNA están inscritos 18068 estudiantes.

Raquel Loría Quesada, presidenta electa de la FEUNA, expresó su gratitud por la confianza depositada en ella y su equipo. Destacó el carácter colectivo de la agrupación, cuyo nombre Colmena, representado la colaboración y el trabajo en equipo. Este proyecto, que se gestó durante aproximadamente un año, surgió de la identificación de problemáticas que afectan a la comunidad estudiantil, así como de la necesidad de revitalizar la representación estudiantil y el cogobierno en la universidad.

Loría Quesada señaló que dos líneas principales de trabajo para su gestión serán el desarrollo de liderazgos, con el objetivo de formar y empoderar a futuros líderes estudiantiles mediante programas de capacitación y acompañamiento; en segundo lugar, la regionalización, enfocada en mejorar la comunicación y la articulación con la comunidad estudiantil de los diferentes campos universitarios, a través de la creación de oficinas de enlace estudiantil.

El nuevo directorio de la FEUNA está conformado por un total de 25 personas, distribuidas en ocho comisiones, como resultado de reformas realizadas en el Congreso extraordinario universitario estudiantil. Estas reformas buscan fortalecer la coordinación y el trabajo colectivo entre las diferentes instancias de representación estudiantil.

Conozca a Raquel

Raquel Loría Quesada, originaria de Monteverde, ingresó a la UNA hace seis años, se ha destacado por su participación en actividades extracurriculares y su compromiso con la justicia social. Proviene de una familia de clase baja y es la primera de su familia en acceder a la educación superior pública, de ahí que destaque la importancia de la perseverancia y el apoyo de las redes familiares y comunitarias en su trayectoria académica.

La nueva presidenta de la FEUNA tiene 24 años y actualmente finaliza la licenciatura en sociología y cursa, como segunda carrera, planificación económica social. Además, desde su ingreso a la Universidad se involucró en el programa UNA Aventura Voluntariado, lo que le ha permitido conectar con personas de distintas carreras, disciplinas, de otras universidades y también de comunidad.

Su gran pilar siempre ha sido su mamá. “Para mí representa un respaldo muy grande: este incentivo de siempre formarme”. Atribuye a su progenitora el impulso bastante interiorizado que tiene de estudiar, buscar otras perspectivas, otras áreas. “Ella no tuvo la oportunidad de ni siquiera llegar al colegio, solamente tiene el sexto grado de escuela, entonces desde la escuela me impulsaba a estudiar; me decía busque los medios, siempre va a encontrar las puertas, usted es muy inteligente, usted puede avanzar y creo que esto de verdad me permitió confiar en mí misma y llegar hasta donde estoy y también honrar ese trabajo tan arduo que hizo mi mamá, a través de alcanzar la formación en la educación superior”.

A quienes enfrentan una situación similar, el mensaje que Raquel Loría les da es el de creer en “la perseverancia y que siempre crean en las redes de apoyo que tienen cerca”.