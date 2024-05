Rusia y China refuerzan su alianza

Beijing, 16 may (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunieron conjuntamente con la prensa hoy jueves en Beijing.

Xi señaló que la visita de Estado de Putin a China es su primera visita al extranjero desde que comenzó su nuevo mandato presidencial, lo que demuestra la gran importancia que el presidente Putin y la parte rusa conceden a la relación bilateral. Xi le dio una cálida bienvenida a Putin.

Xi dijo que él y Putin acababan de concluir una reunión sincera y cordial que abarcó numerosos temas. Los dos líderes llevaron a cabo una revisión integral de la exitosa experiencia en el desarrollo de la relación China-Rusia en los últimos 75 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, sostuvieron un intercambio en profundidad de puntos de vista sobre la relación y sobre los principales asuntos internacionales y regionales de interés mutuo, y trazaron el camino a seguir para las relaciones y la cooperación sino-rusa en todos los ámbitos.

Xi agregó que él y Putin también firmaron y emitieron el Comunicado Conjuntola de la República Popular China y la Federación Rusa sobre la Profundización de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación de para una Nueva Era en el Contexto del 75º Aniversario de las Relaciones Diplomáticas China-Rusia y presenciaron la firma de una serie de importantes documentos de cooperación intergubernamental y entre entidades, lo que inyecta un nuevo y fuerte ímpetu al sano desarrollo de las relaciones entre China y Rusia.

Xi subrayó que este año se conmemora el 75º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Rusia. En los últimos tres cuartos de siglo, la relación bilateral se ha fortalecido en medio del viento y la lluvia. Desde que entró en la nueva era, la relación se ha elevado aún más, la cooperación se ha enriquecido cada vez más y la amistad duradera se ha arraigado más profundamente en el corazón de los dos pueblos. La relación entre China y Rusia se ha convertido en un excelente ejemplo de una nueva forma de relaciones internacionales, así como de relaciones de buena vecindad entre dos países importantes. El notable progreso en las relaciones entre China y Rusia se puede atribuir al compromiso de los dos países con cinco principios.

En primer lugar, dijo Xi, China y Rusia están comprometidas con el respeto mutuo como principio fundamental de las relaciones, y siempre se apoyan mutuamente en sus intereses fundamentales. Los dos presidentes están de acuerdo en que la clave para que los dos países encuentren un nuevo camino hacia el desarrollo de las relaciones entre países importantes y vecinos radica en el respeto mutuo y la igualdad, así como en el firme apoyo mutuo en cuestiones que conciernen a los intereses fundamentales y las principales preocupaciones de cada uno. Esto es fundamental para la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia para una nueva era.

Las dos partes continuarán defendiendo los principios de no alianza, no confrontación y no apuntar a ningún tercero, profundizarán la confianza política bidireccional, respetarán la elección de cada uno en cuanto al camino de desarrollo y lograrán el desarrollo y la revitalización con el firme apoyo del otro, agregó Xi.

En segundo lugar, China y Rusia están comprometidas con la cooperación de beneficio mutuo como fuerza motriz de las relaciones, y trabajan para fomentar un nuevo paradigma de beneficio mutuo. El año pasado, el comercio bilateral superó los 240.000 millones de dólares, casi 2,7 veces el monto de hace una década. Este es un buen indicio de la cooperación integral de beneficio mutuo que continúa profundizándose entre los dos países. Ambos presidentes coinciden en que los dos países deben buscar áreas en las que sus intereses converjan, aprovechar sus fortalezas comparativas, profundizar la integración de intereses y apoyar el éxito del otro.

Ambos países necesitan realizar nuevas mejoras estructurales en su cooperación, consolidar la buena dinámica en el comercio y otras áreas tradicionales de cooperación, apoyar la formación de plataformas y redes para la investigación básica, seguir desbloqueando el potencial de cooperación en áreas fronterizas, intensificar la cooperación en puertos, transporte y logística, y ayudar a mantener estables las cadenas industriales y de suministro globales, sostuvo Xi.

En tercer lugar, China y Rusia están comprometidas con la amistad duradera como base de las relaciones, y llevan adelante la antorcha de la amistad sino-rusa. Tanto China como Rusia tienen una historia consagrada y una cultura espléndida. Las obras de Pushkin y Tolstoi son conocidas en China, y la Ópera de Peking y el Tai Chi son muy apreciados por el pueblo ruso. Al centrarse en la aplicación de la Hoja de Ruta para la Cooperación China-Rusia en los Intercambios Culturales y entre los Pueblos antes de 2030, los dos países están ampliando los lazos culturales y entre los pueblos, afirmó Xi.

Los dos presidentes han fijado los años 2024 y 2025 como Años de la Cultura China-Rusia, han propuesto una serie de actividades culturales con los pies en la tierra, cercanas a los corazones de las personas y populares entre ellas, y han fomentado interacciones más estrechas entre diversos sectores y a niveles subnacionales, con el fin de mejorar el entendimiento mutuo y la afinidad entre ambos pueblos, señaló Xi.

En cuarto lugar, dijo Xi, China y Rusia están comprometidas con la coordinación estratégica como pilar de las relaciones, y dirigen la gobernanza global en la dirección correcta. Ambos países están firmemente comprometidos a salvaguardar el sistema internacional centrado en la ONU y el orden internacional apuntalado por el derecho internacional. Mantienen una estrecha coordinación y colaboración en plataformas multilaterales como la ONU, el APEC y el G20, y promueven la multipolaridad y la globalización económica en el espíritu de un verdadero multilateralismo.

Con Rusia presidiendo el grupo BRICS este año y China asumiendo la presidencia de la Organización de Cooperación de Shanghai a finales de este año, ambas partes se apoyarán mutuamente en la presidencia, construirán una asociación de alta calidad que sea más integral, cercana, práctica e inclusiva, y construirán la unidad y la fuerza del Sur Global, añadió el mandatario chino.

En quinto lugar, China y Rusia están comprometidas con la equidad y la justicia como propósito de las relaciones, y dedicadas a la resolución política de los puntos conflictivos. La mentalidad de la Guerra Fría sigue existiendo, y el unilateralismo, el hegemonismo, la confrontación de bloques y la política de poder amenazan la paz mundial y la seguridad de todos los países. Los dos presidentes opinan que es urgente resolver el conflicto palestino-israelí. Las resoluciones de la ONU deben aplicarse con seriedad y la cuestión de Palestina debe resolverse sobre la base de la solución de los dos Estados, dijo Xi.

Las dos partes creen que una solución política es el camino correcto para avanzar en la crisis de Ucrania. La posición de China en este asunto es coherente y clara, incluyendo la observación de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, el respeto a las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes y la construcción de una nueva arquitectura de seguridad que sea equilibrada, eficaz y sostenible. China espera que la paz y la estabilidad vuelvan pronto al continente europeo, y está dispuesta a desempeñar un papel constructivo con este fin, afirmó Xi.

Xi señaló que, como dice un refrán chino, «una montaña se forma por la acumulación de tierra y un océano por la acumulación de agua». Tras 75 años de sólida acumulación, la amistad duradera y la cooperación integral entre China y Rusia suponen un fuerte impulso para que los dos países sigan adelante a pesar del viento y la lluvia. Habiendo alcanzado un nuevo punto de partida, China y Rusia seguirán siempre comprometidas con su propósito fundacional y asumirán conjuntamente la responsabilidad de crear más beneficios para sus pueblos y contribuir debidamente a la seguridad y la estabilidad mundiales.