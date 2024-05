Un tanque israelí mata por error a un grupo de sus propios soldados

Tel Aviv, 16 May (Sputnik).- Cinco soldados israelíes murieron y otros siete resultaron heridos, tres de ellos de gravedad, en Jabaliya, al norte de Gaza, por «fuego amigo», comunicaron las FDI, recoge The Times of Israel. La investigación inicial señala que un tanque que operaba en la zona disparó dos proyectiles contra un edificio donde los militares habían establecido un puesto.

Al parecer, el ataque se produjo cuando las fuerzas de tanques identificaron el cañón de un arma en una de las ventanas del edificio y creyeron que se trataba de fuerzas enemigas. El incidente está siendo investigado más a fondo por las FDI.