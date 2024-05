China insta a EEUU a no abrir una brecha entre China y Europa

Beijing, 17 may (Xinhua) — Estados Unidos debería hacer algo práctico para facilitar una solución política a la crisis de Ucrania, en lugar de abrir una brecha entre China y Europa, afirmó hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Wang Wenbin.

Wang hizo estas declaraciones en una rueda de prensa regular, en respuesta a las recientes declaraciones de un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, en las cuales manifestó que China no puede esperar construir relaciones con Europa y otros países mientras siga alimentando la mayor amenaza a largo plazo para la seguridad europea.

El portavoz chino refutó estos comentarios al sostener que la lógica estadounidense de blanco o negro representa una actitud de buscar enemigos en lugar de la paz, lo cual es una continuación de su mentalidad de la Guerra Fría.

«De hecho, la mentalidad de la Guerra Fría de Estados Unidos tiene una responsabilidad ineludible en el estallido y el agravamiento de la crisis de Ucrania», agregó.

Al señalar que China no es la creadora de la crisis de Ucrania ni una parte en ella, Wang aseguró que el país asiático siempre ha estado comprometido con promover las conversaciones de paz y apoyar activamente la construcción de una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y sostenible. La comunidad internacional ha reconocido ampliamente la posición objetiva y justa de China y su papel constructivo.

«Para desatar la campana, se necesita a la persona que la ató. China insta a Estados Unidos a no culpar a China, a no tratar de abrir una brecha entre China y Europa, a no echar leña al fuego, sino a hacer algo práctico para la solución política de la crisis de Ucrania», añadió.