La Universidad Pública es la principal herramienta de movilidad social que tenemos los costarricenses

Columna Poliédrica

La Ministra de Educación es muy mala para actuar. No vamos a justificar la situación que se dio en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), aunque esperemos que no sea la última vez que unos estudiantes increpan a un Ministro de Estado; sin embargo, esa circunstancia no da para que la Ministra y el gobierno hagan toda una puesta en escena que supone a receptores tontos o tarados, es decir, no deberían subestimar el sentido crítico de los costarricenses.

La Ministra de Educación y el gobierno hacen el ridículo si plantean una denuncia penal. Todos sabemos que una denuncia de ese tipo no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que hace es distraer la atención y hacer incurrir al Poder Judicial en gastos innecesarios; el problema es que los medios de comunicación y una buena cantidad de costarricenses, en lugar de pedirle cuentas a la Ministra por el desastre educativo existente, se dejan llevar por este tipo de estratagemas del gobierno.

Vamos a decirlo con absoluta claridad, el gobierno y sus representantes no son personas con las que se puede negociar seriamente. Los Rectores y la Rectora incurren en un error, cuando piensan que en la mesa de negociación van a encontrar personas que tienen en su mente el bienestar del país y de la educación superior pública; al contrario, su único objetivo es encontrar formas de desprestigiar a las universidades públicas y así cercenar el presupuesto que se les otorga por medio del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). La conducta del gobierno en la mesa de negociación es y será siempre de mala fe.

Desde que se creó el FEES se pensó y así quedó en las actas legislativas, en una negociación quinquenal. Las universidades públicas deben entender que una negociación anual del FEES es inconstitucional, nunca debieron permitir que los gobiernos de turno volvieran a someter a las universidades públicas a la perversa práctica de la negociación anual de su presupuesto; en otras palabras, un estudio serio de la reforma constitucional de principios de la década de los ochenta del siglo pasado, llevaría a la conclusión de que la fijación del FEES debe ser quinquenal y que cualquier acto del gobierno, administrativo o presupuestario, contrario a esta disposición de nuestra carta magna es inconstitucional.

Siempre me ha parecido terrible que los graduados de las universidades públicas, no defiendan a las instituciones ante los ataques de sus enemigos. La educación superior pública es el mayor mecanismo de movilidad social del pueblo costarricense, somos muchas las personas que tenemos una mejor calidad de vida gracias a las universidades públicas; sin embargo, no cabe duda que las falacias que se han proferido en relación con los salarios del funcionariado universitario han calado en el imaginario colectivo, el problema es que con este discurso se busca limitar o eliminar la función social de la educación superior pública.

El pueblo de Costa Rica debe entender que llevamos varios gobiernos que quieren limitar o eliminar las dos instituciones señeras de nuestro Estado Social. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han sido objeto de los ataques más despiadados de aquellos que nos han hecho una de las sociedades más desiguales del planeta; costarricenses, si estas dos instituciones caen, nos veremos sumidos en una pesadilla que se manifestará en la imposibilidad de muchas personas de salir de su condición de pobreza.

La educación costarricense tenemos que defenderla con todas nuestras fuerzas e inteligencia. Piensen en lo que ha significado la educación superior para Costa Rica, piensen en el Ovsicori o la Red Sismológica Nacional, piensen en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), piensen en el Centro de Investigación en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), piensen en el bien que la Universidad Técnica Nacional ha hecho a los jóvenes de la provincia de Alajuela y piensen lo que ha significado la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para todos aquellos que han querido superarse desde su propio contexto.

A las universidades públicas debemos defenderlas a toda costa y debemos hacerle ver al gobierno que no están solas. Ahora bien, dicho esto, los representantes de cada una de ellas deben entender que eso no es un cheque en blanco y que el pueblo de Costa Rica espera que se arrollen las mangas y que ayuden a construir una sociedad más próspera y solidaria. Los universitarios tienen una obligación con los costarricenses más necesitados, no deben olvidar nunca ese mandato.

(*) Andi Mirom es Filósofo

