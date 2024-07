ONG israelí denuncia «violentos ataques» de colonos contra sus miembros en Cisjordania

Tel AViv, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – La ONG israelí y de carácter propalestino Looking the Ocupation in the Eye (Mirando a la Ocupación a los Ojos, por su traducción al español) ha denunciado este domingo «violentos ataques» de colonos israelíes contra varios de sus miembros, entre ellos varios ciudadanos extranjeros, mientras se encontraban plantando árboles en Cisjordania, momento en el que fueron agredidos con bates y barras de hierro, según se ve en las imágenes publicadas por la organización.

«Palos, barras de hierro y piedras, heridos. Colonos-terroristas judíos han atacado violentamente a palestinos y activistas israelíes y extranjeros, que estaban plantando árboles en la aldea de Kusra, al sur de Nablús. Los soldados dispararon al aire, pero no detuvieron a nadie», ha informado la ONG en su cuenta de la red social X.

Entre los miembros de la organización atacados hay tres ciudadanos estadounidenses, uno alemán y otro palestino, de los que algunos han resultado heridos como consecuencia de los golpes en un asalto que se produjo «sin motivo alguno», según un funcionario de seguridad israelí citado por la misma ONG.

«Esto no es el comienzo de una broma. Es la descripción de una realidad enfermiza que la sociedad israelí ha planteado en los territorios ocupados. Una realidad de terrorismo judío dirigido contra cualquiera que no se ajuste a las leyes de la supremacía racial», ha añadido la organización.

Por su parte, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha pedido la rendición de cuentas de «los colonos violentos» a través de otros países ante la pasividad de las autoridades israelíes.

«Los colonos violentos deben rendir cuentas. Como Israel ha demostrado no querer o no poder llevarlos ante la justicia, otros países deben hacerlo», ha expresado en su cuenta de X.

En ese sentido, ha recordado que la reciente decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de rechazar la política de asentamientos israelíes en Cisjordania hace que los países miembros de la ONU tengan la «obligación» de revelar la lista de sus nacionales que residen en los Territorios Palestinos Ocupados, especialmente cuando estos «cometen crímenes contra la población ocupada ilegalmente».