Lula da Silva afirma que relación entre Brasil y Argentina debe estar basada en el respeto

Brasilia, 22 jul (Xinhua) — El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy lunes que la relación entre Brasil y Argentina debe estar basada en el respeto mutuo, que el vínculo entre los países es «muy importante» y que espera una relación civilizada.

El mandatario resaltó en declaraciones a la prensa desde el Palacio de Alvorada, la residencia oficial en la ciudad de Brasilia, la importancia de mantener y fortalecer las relaciones con los países vecinos de América del Sur, destacando particularmente la relación con Argentina.

«Argentina es un país muy importante para Brasil y estoy seguro de que Brasil es muy importante para Argentina», expresó.

«El presidente de Argentina (Javier Milei) puede decir lo que él quiera, solo quiero que tenga respeto por Brasil de la misma manera que tenemos respeto por Argentina. Solo quiero que un presidente de la república no se olvide nunca de que los intereses del pueblo son mayores que los intereses del presidente. En política se trata de tener relaciones con todos los países», subrayó.

Actualmente, el vínculo entre Brasil y Argentina se encuentra en un momento de tensión y desde la asunción de Milei, en diciembre, aún no ha tenido un encuentro formal con Lula da Silva, rompiendo la tradicional prioridad dada por los dos países a la relación bilateral.

«Siempre trato de forma privilegiada la relación del Estado brasileño con el Estado argentino, del Estado brasileño con el Estado de Venezuela. No es una relación personal, no es una cuestión de amistad, no existe eso. Espero una relación civilizada y, claro, que va a depender mucho del comportamiento de la Argentina con relación a Brasil», señaló, al reiterar su disposición a tratar «con todos los países de la forma más soberana posible».

Lula da Silva se dijo «muy tranquilo» con relación a Milei, ya que «fue lo que el pueblo argentino consiguió producir», y contó que no ha intercambiado palabras con Milei, pero que se saludaron fugazmente durante la reunión del Grupo de los Siete (G7) en Italia.

«Si él (Milei) cree que ganó no yendo a la reunión del Mercosur (Mercado Común del Sur) y yendo a otra reunión, y cree que esa es la función del presidente, todo bien. Quién va a juzgar no soy yo, sino el pueblo argentino», dijo en referencia a la inédita ausencia del mandatario argentino en la cumbre del bloque, realizada recientemente en Paraguay.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que Milei «tiene que pedir disculpas a Brasil», tras sus declaraciones ofensivas contra el propio Lula da Silva durante la campaña electoral del año pasado en su país.