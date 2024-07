En la Vulgata, traducción del griego al latín de la biblia por san Jerónimo, él escribió esta frase: stultorum Infinitum est numerus”: el número de tontos es infinito. Posteriormente muchos eligieron cambiar por una afirmación más laxa: “el número de necios es muy grande”. Yo personalmente me quedo con la primera: stultorum*Infinitum est numerus, es decir el número de tontos es infinito, en Eclesiastés (Qohelet**, prefiero decir yo), libro atribuido al Rey Salomón, hijo de David.

No crean que vengo con una prédica, de carpa si, más no cual pastor amañado.

Uno a veces cree que ya todos fueron depurados del gabinete, más no es así porque el que manda no sabe mandar o no se quiere quedar sin gente o más sencillamente no sabe interpretar lo que sucede.

La ocurrencia de meter a los reos en carpas, es una de las tonteras más grande que he escuchado. Si bien es verdad que últimamente la justicia en Costa Rica ha perdido muchísimos escalones en el ranking summus populorum, no creería que alguien que se supone estudiado, lanzaría una propuesta tan atrevida, tan temeraria: meter reos en carpas.

¿Está demostrando que aquí no hay justicia? Puede ser, cuando uno ve o conoce algunos juicios, no puede menos que creer eso.

Un estulto es un tonto, aunque Erasmo de Rotterdam lo tradujo a locura, en su Morias Encomiun, el elogio de la locura. Desde muy joven fui un crítico de esa traducción que hicieron del célebre nombre del libro del roteradiano, dedicado a su gran amigo Tomás Moro. Morias hace alusión a insensatez locura y encomiun es elogio. En realidad fue un juego de palabras de Erasmo, utilizando el nombre de Moro.

Bueno, hoy afirmo que deberíamos apegarnos a la traducción de la Vulgata por San Jerónimo: “tontos”, porque en “Moriae Encomium, sive Stultitiae Laus“ , la palabra estulticia significa necedad, idiotez o tontera, aunque necio no califica para este tipo de propuesta de las carpas.

¿Vamos a premiar a los reos metiéndolos en carpas? Parece que eso cruza la mente del ministro.

*estulticia es según los dioses del RAE: Necedad, tontería. tontería, estupidez, idiotez, imbecilidad, memez, necedad, sandez, bobada, bobería, cojudez.

** koheleth en hebreo, según la RAE sería un predicador. Eclesiastés le llama la Iglesia católica. En la versión King James se le llama Eccleciastes.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.