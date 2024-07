La OMS inquietada ante la probabilidad de un brote de poliomielitis en la Franja de Gaza

Ginebra (Suiza), 23 jul (Sputnik).- La probabilidad de un brote de poliomielitis en la Franja de Gaza preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este martes el jefe del grupo para situaciones de emergencia de la OMS, Ayadil Saparbekov.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó la semana pasada que en aguas residuales del enclave fue detectado el virus que provoca esa enfermedad.

«Si se produce un brote, surgirá una situación muy mala, dado que el sistema de sanidad está destruido, faltan agua y la red de alcantarillas y la población no tiene acceso a la asistencia médica», dijo Saparbekov.

Según el funcionario, se ha efectuado solo el análisis de las aguas residuales, pero no el estado de la población, de ahí que no está claro si ya hay contaminados o no.

En la Franja de Gaza funcionan en parte sólo 16 hospitales de los 36 que había, agregó, añadiendo que se debe evacuar a unas 14.000 personas que necesitan asistencia médica.

«En esta situación tendremos más gente que muera a causa de enfermedades infecciosas que por traumas», afirmó Saparbekov.

El 7 de octubre, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 fallecidos, alrededor de 5.500 heridos, y la captura de 253 rehenes, de los cuales cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.

En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza, incluidas sus instalaciones civiles, que han dejado hasta el momento más de 39.000 palestinos muertos, en su mayoría niños y mujeres, y más de 89.800 heridos. (Sputnik)