Scholz autoriza a Ucrania a atacar territorio ruso para responder a los golpes en Járkov

Berlín, 25 Jul (Sputnik).- Alemania decidió permitir que Ucrania ataque el territorio ruso fronterizo con la región de Járkov con armas suministradas por Alemania para impedir el avance de las tropas rusas en torno a la ciudad, declaró el 24 de julio el canciller alemán, Olaf Scholz, durante una rueda de prensa.

«Había que hacer algo con Járkov para impedir que Rusia utilice la frontera como escudo protector», declaró Scholz a los periodistas durante una rueda de prensa retransmitida por la cadena de televisión alemana Phoenix.

El canciller también señaló que la ayuda militar alemana a Ucrania pronto se facilitaría a través de las instalaciones de la OTAN en la ciudad alemana de Wiesbaden.

«En Washington [se decidió] que la coordinación de las acciones de muchos países ya no se haría en Ramstein por parte de Estados Unidos, sino en Wiesbaden dentro de las estructuras de la OTAN, sin que la propia OTAN haga nada. Esto es muy importante. Pero el hecho de que la coordinación se realizara allí significa claramente que continuaría para siempre y que nadie se pondría de pronto con el pie izquierdo una mañana y diría que ahora se va a acabar», explicó Scholz.

El líder alemán también expresó su apoyo a las iniciativas de paz con la participación de Rusia y reiteró que Alemania no tenía previsto entablar un enfrentamiento directo con la potencia mundial euroasiática.

«No enviaré soldados a Ucrania. No derribaré aviones ni misiles rusos con pilotos y cazas alemanes. No, no lo haremos, y no permitiremos que nuestras armas se adentren en lo profundo del territorio ruso», añadió Scholz.

El portavoz del gabinete alemán, Wolfgang Buchner, confirmó a finales de mayo que Berlín permitiría a Kiev utilizar armas suministradas por Alemania para atacar territorio ruso vecino a la región de Járkov. Buchner aseguró a los periodistas que Berlín no sería parte en el conflicto ucraniano a pesar de suministrar armas a Kiev.

A su vez, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, señaló que Berlín y los aliados occidentales estaban de acuerdo en que Kiev podía utilizar armas occidentales para atacar a Rusia cerca de Járkov.

El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró en junio que la Alianza establecería un centro de mando de la OTAN en Wiesbaden para coordinar las donaciones de entrenamiento y equipamiento para Ucrania y prestar apoyo al desarrollo a largo plazo de las fuerzas armadas de Kiev.

En los últimos meses se han intensificado los combates en torno a la ciudad rusófona de Járkov, ya que Ucrania lanzó ataques contra territorio ruso desde la región. Moscú prometió responder a los ataques de Kiev, que con frecuencia matan y hieren a civiles rusos. (Sputnik)