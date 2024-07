Gobierno de Colombia pide al ELN que defina su compromiso con diálogo de paz

Bogotá, 27 jul (Sputnik).- La delegación del Gobierno de Colombia en los diálogos de paz pidió el viernes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que defina su compromiso con las negociaciones.

«La dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este Gobierno. Es su decisión. Pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz; si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos; si quiere o no renovar el cese al fuego con su Mecanismo de Monitoreo y Verificación, en función de la construcción de paz con transformaciones», indicó la delegación en un comunicado de prensa.

El comunicado es en respuesta al ELN, quien, más temprano, señaló al Ejecutivo de incumplimientos por llevar a cabo operaciones militares en zonas donde tiene influencia militar.

«Las violaciones al cese bilateral han llegado hasta hacer ataques abiertos contra unidades del ELN, como el realizado por la brigada 30 del ejército en área rural de Cúcuta, el 26 de mayo», dijo el grupo armado.

La delegación del Gobierno insistió en que se ha solicitado en «repetidas oportunidades» sentarse con el ELN para resolver «los problemas del proceso de paz».

«Lamentablemente, una y otra vez, ante esa voluntad manifiesta, las respuestas han sido las mentiras y la arrogante posición de la dirección del ELN y de su comandante Antonio García», indicó.

El Gobierno también negó que no se respetaran los acuerdos pactados hasta el momento y recordó que el fin último de estos diálogos es la búsqueda de la paz en Colombia.

«El Gobierno Nacional ha sido consecuente con la búsqueda de los acuerdos y su implementación como camino hacia la paz. Pero para construir este camino se requieren dos. Seguimos a la espera de que el ELN decida hacer lo propio», sentenció.

El diálogo de paz con la guerrilla del ELN no pasa por un buen momento; uno de los integrantes de la delegación de paz del Gobierno, José Felix Lafaurie -esposo de una de las principales líderes de oposición- pidió cita con el presidente Gustavo Petro para solicitarle suspender los diálogos de paz ante la poca voluntad paz del ELN.

Estos diálogos de paz son parte de un proyecto más grande del Gobierno de Gustavo Petro denominado «Paz Total» y que busca desarmar tanto a grupos armados, narcos y bandas criminales. (Sputnik)