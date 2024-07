¿Qué significa la sentencia del CIJ sobre las tierras de Cisjordania?

Moscú, 26 Jul (Sputnik).- En medio de la aprobación por Israel del mayor número de asentamientos judíos en Cisjordania de los últimos 30 años, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que la ocupación de tierras palestinas es ilegal. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de la resolución contra Tel Aviv?

Del territorio que aparecía en los mapas como Palestina hasta mediados del siglo XX, queda menos del 22% para una población rodeada de guerras, tensiones y represión en Cisjordania, al norte, y la Franja de Gaza, al sur. En el otro lado está la expansión del Estado israelí, que ni siquiera escatima en estas zonas.

Desde el inicio del monitoreo por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2017, el número de asentamientos organizados por Israel en territorios palestinos ha alcanzado este año una cifra récord de 24.300, lo que, según un informe de la ONU, amenaza cualquier posibilidad de existencia de una nación palestina.

A pesar de las importantes tensiones en Oriente Medio por la guerra en el enclave, que ha causado más de 39.000 muertos, Israel registró en 2024 el mayor número de aprobaciones de nuevas ocupaciones en Cisjordania de los últimos 30 años: más de 18.500 solicitudes.

«¡Seguimos construyendo el país!», declaró en marzo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, sobre el avance en tierras palestinas. El 19 de julio se conoció una decisión histórica de la CIJ, que declaró ilegal el avance israelí según el derecho internacional y recomendó la devolución de los terrenos a los palestinos.

El periodista, escritor y fundador del canal Opera Mundi, Breno Altman, explicó a Sputnik que es la primera vez que una sentencia internacional considera ilegítima la ocupación israelí de la región, que comenzó en 1957. El experto también cree que la resolución califica la situación de apartheid.

«Aunque no es una sentencia que pueda aplicarse inmediatamente, es una instrucción legal que guiará el comportamiento del Consejo de Seguridad de la ONU y de muchos países, que ya han empezado a manifestarse con más énfasis. Es un hecho de gran importancia, aunque sea simbólico», opina.

Para el experto, el dictamen sigue situando a Israel como un Estado «al margen de la ley» y compara la situación con lo ocurrido en Sudáfrica en los años 80, cuando el gobierno de entonces fue condenado y marginado por el apartheid contra la población negra.

«Recordemos que Sudáfrica, hasta cierto punto, también contaba con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. Lo que cambió en los años 80 fue, por un lado, la presión de la opinión pública, en Europa en particular, pero también en EEUU comenzó una ola de movilización a favor de medidas prácticas para aislar a Sudáfrica. Y la otra razón fue que la continuación del régimen del apartheid ponía claramente en peligro la propia estabilidad del país», añade.

Sin embargo, a diferencia del país africano, señala Altman, en Occidente existe una fuerte presencia del llamado lobby sionista, que influye directamente en los asuntos internos y en la política de estos países.

«Y, por supuesto, esto acaba siendo un obstáculo para que estos gobiernos occidentales tomen medidas prácticas contra el Estado de Israel. Sin embargo, desde hace varios meses asistimos a una movilización permanente de la opinión pública en Estados Unidos y Europa (…). Creo que es un proceso y Brasil, junto con los países BRICS, que es este nuevo eje económico del mundo, pueden ejercer presión sobre Israel, lo que hace cada vez más difícil este apoyo incondicional de EEUU», indica.

¿Qué significa sionismo?

De acuerdo con Breno Altman, Israel es considerado la encarnación del movimiento sionista, que predicaba la existencia de un Estado judío con dos objetivos principales: proteger a la población judía del antisemitismo y la persecución, que estaba en aumento principalmente en Europa, y la creación de un nuevo país donde se encontraran las tierras ancestrales de este pueblo, que era la región de Palestina. La defensa de la doctrina como solución comenzó a cobrar fuerza a finales del siglo XIX.

«En realidad, como sabemos, la elección de Palestina tuvo mucho más que ver con acuerdos internos entre el sionismo y los grupos religiosos judíos para preservar los intereses del imperialismo británico de la época de tener un socio estratégico en Oriente Medio, que en aquella época estaba bajo los dominios coloniales del Imperio turco-otomano», sostiene.

Años más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, se creó el Estado de Israel en la región bajo la «bendición» de otras potencias, como Estados Unidos y Francia.

«Israel sigue siendo un perro guardián de este sistema imperialista en Oriente Medio. Ahora ya no es el imperialismo británico, pero desde 1948 es un aliado clave de Estados Unidos en la región. El propio Joe Biden, cuando era más joven, dijo una vez: ‘Si Israel no existiera, tendríamos que inventarlo’. Son cuestiones como estas las que implican y determinan el comportamiento incluso de los principales medios de comunicación, especialmente los que operan en suelo norteamericano o europeo. Pero estar en contra del sionismo no es estar en contra de los judíos, igual que estar en contra del nazismo no era estar en contra de los alemanes, y estar en contra del fascismo no era estar en contra de los italianos», resume.

¿Cómo fue la ocupación israelí de Palestina?

Priscila Caneparo, doctora en Derecho Internacional y profesora del Programa de Posgrado en Gobernanza, Tecnología e Innovación de la Universidad Católica de Brasilia, comentó a Sputnik que la declaración de la CIJ es una respuesta a la consulta realizada por la Asamblea General de la ONU.

«No es una decisión, orienta sobre qué actitudes debe tener Israel o tal vez otro Estado en un contexto fáctico o concreto o dentro de un documento internacional qué interpretación debe tener para estar en consonancia con el derecho internacional (…). A menudo decimos que es un documento moral y político para presionar a la comunidad internacional», asegura.

A pesar de ello, la resolución señala que si Israel sigue ampliando los asentamientos en territorio palestino, ya se interpretará que está en contradicción con el derecho internacional. Entre los posibles efectos de la medida, según la analista, están la «posibilidad concreta de que el Estado de Palestina sea reconocido por la ONU y más países [actualmente son 116] e incluso el corte de los recursos asignados» por otras potencias a Tel Aviv.

Aun con la importancia de la actitud de la CIJ, el profesor cree que, por el momento, reconocer las acciones ilegales de Israel en Cisjordania, en particular, podría elevar aún más la temperatura en Oriente Medio.

«Ni siquiera podemos lograr un alto el fuego efectivo en la región. Esta decisión, por muy necesaria que sea, tenemos que pensar primero que la guerra comenzó el 7 de octubre en la Franja de Gaza, que es la región del sur de Palestina, y Cisjordania es la región del norte. Cuando veamos esta decisión, que es el dictamen jurídico, la primera consecuencia que veo es que también encenderá los ánimos en el norte de Palestina», detalla.

Israel y el incumplimiento de las recomendaciones de la ONU

El presidente de la Federación Árabe Palestina de Brasil (Fepal), Ualid Rabaj, explicó a Sputnik que actualmente hay más de 800.000 judíos en los asentamientos de todo el territorio palestino ocupado. Según Rabaj, el Tribunal dictaminó que los países deben abstenerse de prestar ayuda al Gobierno israelí.

«Es una decisión histórica y llega poco después de que la Corte Internacional de Justicia investigara el delito de genocidio, con petición de Sudáfrica, que fue admitida a trámite el 26 de enero de 2024. También está la decisión de finales de marzo de un alto el fuego incondicional, que Israel no ha cumplido hasta ahora», manifiesta.

El dirigente también defiende que Brasil, a la luz de la resolución de la CIJ, rompa cualquier tipo de relación con Israel, que, según él, tiene un gobierno que está expandiendo un proyecto colonial y genocida en Oriente Medio.

«Si Brasil es signatario de convenciones internacionales, como las que condenan el genocidio, el apartheid y el colonialismo, es insostenible que mantenga relaciones», considera.

Por último, Ualid Rabaj cree que «las cosas no se quedarán como están» y Tel Aviv seguirá cada vez más aislado en la comunidad internacional, incluso del apoyo incondicional de Estados Unidos.

«Debemos tener en cuenta que Estados Unidos, a diferencia de Palestina, mata por delegación. Ellos mismos intentaron ocupar Vietnam y tuvieron que marcharse, intentaron ocupar Afganistán y tuvieron que marcharse. Ese mismo país está abandonando gradualmente Irak porque no puede sostener [sus motivaciones]. De Siria, tendrán que irse muy pronto y sólo se han limitado a una parte del territorio, ya que no han logrado derrocar al Gobierno sirio. Ellos, junto con las fuerzas de Italia y Francia, tuvieron que abandonar Líbano (…). En otras palabras, no hay forma de que un proyecto de exterminio como éste pueda continuar», concluye. (Sputnik)