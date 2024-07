Maduro tilda de «ridículos y repudiados» a los políticos que intentaron sin éxito entrar en Venezuela

Caracas, 28 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, ha justificado este sábado que se haya denegado la entrada al país de los políticos que la víspera lo intentaron, a quienes ha calificado de personas «non gratas, ridículas y muy repudiadas» en suelo venezolano.

«Yo creo que son unos ridículos. Ellos saben que son personas no gratas, es gente muy repudiada incluso en sus propios países (…). Son la extrema derecha, racistas, fascistas», ha declarado Maduro en medio de una entrevista emitida en la red social TikTok y de la que se ha hecho eco el diario ‘La Nación’.

El presidente ha explicado que estas personas no habían sido invitadas por el «Poder Electoral», al tiempo que se ha desvinculado de las decisiones de este organismo: «Decide a quién invita y a quién no. Yo no me meto en eso. Yo los veo por redes sociales y me dan risa porque son unos ridículos».

Estas declaraciones se producen después de que este viernes varios expresidentes latinoamericanos se quedaran en tierra en Panamá por un «bloqueo del espacio aéreo venezolano». Tampoco pudieron entrar en Venezuela la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, la senadora colombiana Angélica Lozano Correa, los senadores chilenos Felipe Kast y José Manuel Rojo y la delegación española del Partido Popular.

También se ha manifestado sobre estas deportaciones la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtiendo de que «solamente gente con dignidad puede entrar en esta tierra sagrada».

«Cualquiera que quiera entrar a Venezuela debe entender que Venezuela debe ser respetada», ha señalado ante un grupo de observadores, según recoge el citado medio.