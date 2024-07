Votantes jóvenes en EEUU, una importante reserva para Kamala Harris

Washington, 27 jul (Prensa Latina) La virtual candidata demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene hoy entre los votantes jóvenes una importante reserva a energizar si quiere vencer a su rival republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

Así lo consideran al menos cuatro grupos de votantes jóvenes, los que, esta semana, le enviaron una carta a Harris en la cual le advirtieron que es necesario “reconstruir el apoyo y el entusiasmo” entre ese segmento de edad.

«Esta es su oportunidad de motivar a los jóvenes y a nuestras comunidades para que voten, lograr una de las mayores remontadas políticas en décadas y dar una rotunda derrota a la agenda de extrema derecha de Trump y (JD) Vance».

Los colectivos invitaron a la presunta candidata demócrata a «luchar por nuestro futuro» mediante la implementación de una agenda política que la coalición dio a conocer antes en una carta al presidente estadounidense, Joe Biden.

A seis días desde que Biden abandonó la carrera y respaldó a Harris, quien ha acumulado el respaldo de miembros demócratas del Congreso y grupos progresistas centrados en cuestiones como el clima, el trabajo y los derechos reproductivos, reportó un artículo publicado en Common Dreams.

March for Our Lives, que se lanzó después del tiroteo masivo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, honró a Harris con el primer respaldo del grupo el miércoles, llamándola «la persona adecuada para defendernos y luchar por el país que merecemos», enfatizó el reporte.

«Para derrotar a Trump, deben reconstruir el apoyo y el entusiasmo entre los votantes jóvenes», sentenciaron.

La organización de prevención de la violencia armada es parte de la coalición liderada por jóvenes detrás de la nueva carta, que también incluye al Movimiento Sunrise centrado en el clima; Gen-Z for Change, que aboga por una variedad de temas; y la red nacional de inmigrantes United We Dream Action, acotó el artículo.

«Tienes una tarea urgente e importante. Para derrotar a Trump, debes reconstruir el apoyo y el entusiasmo entre los votantes jóvenes», le dijo la coalición a Harris el jueves, señalando que buscó la nominación demócrata durante el último ciclo.

«Debes aprovechar tu plataforma de campaña de 2020 donde presentas una visión sólida para hacer que la economía funcione para la gente común y garantizar un futuro habitable para todos nosotros».

Los grupos instaron a Harris a apoyar el Green New Deal, Medicare for All y la Ley de Reversión de Encarcelamientos Masivos.

La presionaron para que amplíe las vías para obtener la ciudadanía, mantenga unidas a las familias, ponga fin a los subsidios a los combustibles fósiles y priorice la prevención de la violencia con armas de fuego, reseñó Common Dreams.

«Los demócratas están en una encrucijada crítica con los jóvenes», escribió la coalición a Harris.