La Habana recibe con brazos abiertos a destacamento naval ruso de la Flota del Báltico

La Habana, 29 jul (Sputnik).- Cientos de cubanos hicieron una larga fila bajo el intenso sol del domingo, para visitar el buque patrullero ruso Neustrashimiy, una de las naves que integran el destacamento naval de la Flota del Báltico que visita por estos días a la capital de Cuba.

«Es impresionante el orden y la disciplina de este barco de guerra. Los marinos rusos nos recibieron como si estuviéramos en casa. Es la primera vez que visito un buque de guerra y quedé muy impresionada. Venir a visitarlo es como darle la bienvenida a nuestra ciudad», comentó a la Agencia Sputnik la habanera Eulalia Domínguez, quien estaba acompañada de sus dos nietos.

La víspera, el patrullero Neustrashimiy ancló en el puerto de La Habana, junto al buque-Smólniy y el petrolero Yelnya, integrantes de esta flotilla rusa que visita la isla.

Ni el sol ni las altas temperaturas impidieron que cientos de personas se congregaron junto a la rada capitalina para ver las naves rusas, fotografiarse en familia y esperar –pacientemente- para subir a bordo del Neustrashimiy, convertido en anfitrión de quienes quisieron admirar de primera mano a la embarcación militar.

«Hoy (28 de julio) es un día muy especial y no podíamos faltar a esta visita, porque también venimos a felicitar a los marinos en el Día de la Armada de Rusia, un festejo que ahora también estamos celebrado en La Habana», subrayó a este agencia Hermes Díaz, un oficial retirado de la marina cubana.

En un intercambio con los medios rusos acreditados en Cuba, el contralmirante Oleg Gúrinov, comandante del destacamento naval ruso que visita La Habana, aseguró que «el objetivo principal de estas visitas es para expresar las relaciones de colaboración en la esfera naval entre nuestros marineros, algo que se hace posible por las relaciones especiales que caracterizan a Cuba y a Rusia, basadas en relaciones de amistad, reciprocidad y confianza mutua, las que confiamos continuarán en el futuro».

Como el domingo no fue suficiente el tiempo para que todos los que quisieran visitar al destacamento naval ruso, el lunes estarán abiertas las puertas del buque-escuela Smólniy, que incluye en su tripulación de más de 240 guardiamarinas que estudian en los centros de enseñanza de la Armada rusa, quienes realizan cuatro tipos de preparación, sobre todo la preparación de los navegantes, los sistemas de navegación y conducción de buques.

«Mañana (el lunes) vendré más temprano. Hoy no pude subir al barco, pero no quiero que mis hijos se queden sin verlo. Es mi compromiso con ellos», comentó a Sputnik la cubana Nelia Acosta, quien estaba entre los que no pudieron subir al Neustrashimiy.

A bordo del buque patrullero, las familias se hacían fotos con sus teléfonos celulares, posaban junto al armamento o frente al helicóptero que posa en su popa, se admiraban de ver la pulcritud del barco, y la afabilidad de los jóvenes marinos rusos, que confraternizarán con los cubanos hasta el próximo 30 de julio.

Este es el tercer destacamento naval ruso que visita La Habana en los últimos meses. En julio de 2023 ancló en puerto cubano el buque-escuela «Perekov» y del 12 al 17 de junio pasado, el destacamento integrado por la fragata Almirante Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazán, el buque petrolero Akademik Pashin y el remolcador de salvamento Nikolái Chiker, realizaron una escala amistosa. (Sputnik)