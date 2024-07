Las personas que están en el Gobierno no tienen señorío

Columna Poliédrica

Las personas que están en el gobierno no funcionan igual a otras que han ocupado cargos públicos en otras épocas. Hay gente que todavía no ha entendido esta realidad, se trata de personas con las cuales usted conversa y acuerda una cosa, pero acto seguido salen a la opinión pública diciendo y haciendo otra cosa a lo acordado; no son damas y caballeros al estilo de antes, no sostienen su palabra e intentan sacar ventaja de la información que se les brinda en el marco de una negociación.

Ya he escrito en relación con la falta de señorío de la clase política costarricense. Se trata de un problema que aqueja a quienes han ocupado puestos de gobierno desde la segunda mitad de la década de los ochenta del siglo pasado, unos menos y otros más, pero al final la enfermedad es la misma; ya no hay cara en qué persignarse, no hay nadie a quien admirar, pero lo que está ocurriendo con las personas que están en el gobierno actual, rebasa todos los límites imaginados.

Hacemos este señalamiento para que nadie se llame a engaño. Las personas que están en el gobierno, hombres y mujeres, no tienen ningún señorío y se comportan como lo hacían quienes pretendían el poder absoluto en la Italia y la Alemania de los años 20 y 30 del siglo XX; se trata de personajes que están dispuestos a denigrar y degradar a sus contrapartes, a sus interlocutores, todo ello con tal de aparecer con una imagen impostada ante el pueblo costarricense.

Cada vez se ha hecho más frecuente la aparición de grupos a favor del gobierno y que se enfrentan a quienes se le oponen. Esta situación cada vez más frecuente, indefectiblemente, nos hace recordar a los camisas negras y a los camisas pardas; se trata de acciones de intimidación que se enmarcan en el contexto de violencia que venimos viviendo en el país, aspecto que también cuestiona la gestión del gobierno y de quien está a su cabeza.

La situación es tan grave que ahora hay asesinatos de funcionarios del Estado. Alguien podría decir que en el caso de los policías se entiende por el riesgo que tienen en el ejercicio de su función, sin embargo, la violencia contra la policía ha venido acompañada con un aumento del irrespeto a la autoridad policial; por otra parte, también han habido asesinatos contra funcionarios judiciales, situación que es muy delicada debido a que se trata de signos propios del amedrentamiento contra la función de este poder del Estado.

La seguridad es una de las funciones básicas de cualquier Estado. Cuando el gobierno no es capaz de proveer de seguridad al pueblo en el territorio en que ejerce su autoridad, estamos en presencia de un Estado fallido; en otras palabras, la seguridad es un problema prioritario de atender, si no se hace corremos el peligro que la Costa Rica que conocimos se nos vuelva un país absolutamente desconocido y que nuestros nietos reprocharán por siempre nuestra indiferencia.

La seguridad es importante pero debe quedar claro que no es la única función que el Estado debe cumplir. Aunque a algunos no les hace mucha gracia e incluso estarían felices de que no existiera, por disposición constitucional, el Estado por medio del gobierno y de sus instituciones, debe cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política, en el Título V denominado Derechos y Garantías Sociales; no es casual que haya personas planteando Referendos y Asambleas Constituyentes, hay gente cuyo objetivo prioritario sería limitar o incluso eliminar estas normas de nuestra carta magna.

Costarricenses, debemos estar alertas, no podemos permitir que la Costa Rica que nos heredaron nuestros abuelos se nos termine de ir de las manos.

(*) Andi Mirom es Filósofo

