Vicepresidente de Partido Socialista de Venezuela afirma que elecciones «están aseguradas»

Caracas, 28 jul (Sputnik).- El primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las elecciones que se celebran este domingo están «aseguradas» a pesar de que algunos sectores de la oposición quieran hacer «trampa».

«Cada persona es un voto, esta elección está asegurada. Es lo sano, a algunos no les gusta el método, prefieren el voto manual para hacer trampa. El voto está seguro. Venezuela ya pasó esa etapa», dijo el también diputado a los periodistas al votar en el estado Monagas.

El líder del partido oficialista sostuvo que la democracia venezolana es un sistema que algunos países del mundo «quisieran tener» a pesar de que «tanto critican».

«Creo que va a haber una buena participación y se va a respetar lo que diga el pueblo. Así es el juego democrático, el que gana se reconoce. Es bueno que se pregunte eso a los sectores opositores que hasta ahora no han dicho que vayan a reconocer los resultados», agregó.

Cabello aseguró que «los ojos del mundo están puestos en Venezuela, lo que ocurra marcará lo que pase en Latinoamérica para muchos».

Además, el diputado denunció que «los de siempre trataron de generar disturbios» pero el pueblo les dio una «lección», lo que muestra su «madurez política y conciencia».

Con respecto a los cuestionamientos por la supuesta negativa del Gobierno para dejar entrar al país a veedores internacionales, Cabello dijo que las condiciones son «claras» ya que las personas que vengan al país «deben respetar el ordenamiento legal».

«Ha ocurrido un show mediático, pero afortunadamente Venezuela lo ha roto. (…) Imagínate que a mí se me ocurra ir a unas elecciones en Argentina, no me dejarían participar. Es la derecha internacional actuando, aquí se estrellaron, esta gente que vino sin invitación, el Gobierno nacional, dándole todas las garantías, los invitó a retirarse del país, a nadie se maltrató», agregó.

El viernes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció que no se le permitió despegar a un avión con varios exmandatarios que se dirigían a Caracas para las elecciones de este domingo por un bloqueo aéreo en la nación caribeña.

En el avión se encontraban la expresidenta panameña Mireya Moscoso (1999-2004), el exmandatario mexicano Vicente Fox (2000-2006) y el boliviano Jorge «Tuto» Quiroga (2001-2002), invitados a los comicios venezolanos por la líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para contender en los comicios.

De igual manera, los senadores chilenos Rojo Edwards y Felipe Kast, que viajaron a Caracas en una misión oficial de la cámara alta como observadores internacionales de las elecciones presidenciales, fueron deportados al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado de La Guaira (norte).

Asimismo, la delegación del Partido Popular de España (derecha) fue retenida en el aeropuerto, según denunció el presidente de ese movimiento político, Alberto Núñez Feijóo.

La congresista colombiana Angélica Lozano, del partido Alianza Verde (centro), también denunció que fue deportada por autoridades venezolanas cuando ingresaba a ese país.

En diversas ocasiones, el Gobierno de Nicolás Maduro ha dicho que a los comicios solo pueden asistir las autoridades invitadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cerca de 700 veedores electorales acompañan el proceso de los comicios presidenciales, entre los que se encuentran el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter.

También participan el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), la Unión Africana, Comunidad del Caribe (Caricom), Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), y más de 65 funcionarios de organismos electorales de diversas naciones.

La Unión Europea no asiste al evento debido a que el organismo electoral le revocó la invitación para participar con una misión de veeduría, luego de que ese bloque ratificara las sanciones contra el país caribeño hasta el año 2025

Unos 21,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las presidenciales de este domingo en Venezuela. (Sputnik)